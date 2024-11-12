Canva çöktü mü, neden erişilemiyor? Canva’ya ne oldu? İşte son durum
Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf düzenleme platformlarından Canva, erişim sorunu ile gündemde. Kullanıcılar platforma girerken erişim sorunu yaşadığını bildirirken, son birkaç aydır bu durumun sıkça yaşanmasına tepki gösterdi. Peki Canva çöktü mü, ne oldu? Canva’ya neden erişilemiyor? İşte Canva son durumu…
Yüzlerce uygulama arasında popüler olan Canva, fotoğraf düzenleme konusunda harika bir platform. Milyonlarca kişinin kullandığı platform, birbirinden iddialı şablonlar sunarak sosyal medya ve diğer tasarımlarda da önemli rol oynuyor.
Ancak son birkaç aydır platformda erişim sorunları yaşanıyor. Pek çok nedene bağlı olan bu sorunlar yeni bir durum değil. Geçtiğimiz ay birkaç kez kesintiye uğrayan Canva, 12 Kasım’da bunu bir kez daha tekrarladı. Peki Canva çöktü mü, neden erişilemiyor? Canva’ya neden girilmiyor? İşte son durum…
Piyasada tasarım ve fotoğraf düzenleme alanında pek çok uygulama var. Ancak Canva bunlar arasında popüler. Fakat son birkaç aydır yaşanan kesintiler, platformun geniş çapta kullanıcı kaybetmesi anlamına gelebilir. Zira kesintiler neredeyse her ay tekrarlanıyor ve çoğu kişi elindeki işi bu kesintilerden dolayı tamamlayamıyor.