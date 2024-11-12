Canva çöktü mü, neden erişilemiyor? Canva’ya ne oldu? İşte son durum

Ancak son birkaç aydır platformda erişim sorunları yaşanıyor. Pek çok nedene bağlı olan bu sorunlar yeni bir durum değil. Geçtiğimiz ay birkaç kez kesintiye uğrayan Canva, 12 Kasım’da bunu bir kez daha tekrarladı. Peki Canva çöktü mü, neden erişilemiyor? Canva’ya neden girilmiyor? İşte son durum…