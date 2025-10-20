Canva çöktü mü, neden girilmiyor ve 503 hatası nedir? İlk açıklama geldi
Grafik tasarım ve görsel içerik oluşturma için kullanılan ücretsiz online platform Canva, erişim sorunlarıyla karşı karşıya. Bugün içerisinde sabah saatlerinden bu yana pek çok platforma erişim sorunu yaşanıyor. Peki Canva çöktü mü, neden girilmiyor, 503 hatası nedir?
Son yıllarda pek çok popüler uygulama veya platform, erişim sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle yoğun bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılan yapay zeka modelleri yıl içerisinde birçok kez çökmüştü.
Genelde sunucu kaynaklı çökmeler meydana gelirken, bugün ise online ve popüler grafik tasarım görsel içerik oluşturma platformu Canva’da sorun yaşanıyor.
CANVA ÇÖKTÜ MÜ, SON DURUM NEDİR?
Peki Canva çöktü mü, neden girmiyor ve 503 hatası nedir? Canva ne zaman düzelecek? İşte bildiğimiz her şey…