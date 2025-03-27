Cep telefonlarının ömrü uzayacak. BTK harekete geçti, 45 kez düşmeye dayanıklı olacak. Düzenleme...
Cep telefonları her yıl daha dayanıklı hale getirilirken, BTK tam da bu noktada önemli bir adım atarak yeni düzenlemeyi hayata geçirecek. Artık telefonlar için en az 7 yıl garanti zorunluluğu getirilirken, 45 kez düşmeye dayanıklı olması zorunluluğu istenecek.
Hayatımızın bir parçası olan cep telefonları veya akıllı telefonlar, günlük hayatta akla gelebilecek her işimizi yapma konusunda kolaylık sağlıyor.
Teknoloji devleri her yıl yeni akıllı telefon tanıtırken, dünya çapında bu telefonlar hem dayanıklı hale geliyor hem de yazılım destek süreleri uzuyor.
Xiaomi, Apple, Samsung ve birçok marka Corning şirketi ile çalışarak telefonlarını her yıl daha dayanıklı üretiyor. Örneğin son iki yılda piyasaya sürülen amiral gemisi telefonlar Gorilla Glass Victus ve Victus 2 ile hem çizilmeye hem de düşmelere dayanıklı.