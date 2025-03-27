Cep telefonlarının ömrü uzayacak. BTK harekete geçti, 45 kez düşmeye dayanıklı olacak. Düzenleme...

Xiaomi, Apple, Samsung ve birçok marka Corning şirketi ile çalışarak telefonlarını her yıl daha dayanıklı üretiyor. Örneğin son iki yılda piyasaya sürülen amiral gemisi telefonlar Gorilla Glass Victus ve Victus 2 ile hem çizilmeye hem de düşmelere dayanıklı.