Cep telefonunuzun şarjı çabuk mu bitiyor? İşte, pil ömrünü uzatmanın en etkili yolları!

KONUM, Wİ-Fİ VE BLUETOOTH’U GEREKSİZ YERE AÇIK BIRAKMAYIN

GPS, Wi-Fi ve Bluetooth sürekli açık bırakıldığında pil hızla tükenir. Özellikle konum servisleri arka planda veri alıp göndererek enerji tüketir. Kullanılmadığı zaman kapalı tutmak, telefon pili nasıl korunur sorusuna verilebilecek en etkili yanıtlar arasında. Bu adım hem şarj süresini uzatır hem de cihazın performansını iyileştirir.