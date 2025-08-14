Chat GPT’nin 2025 yılında yasaklı olduğu ülkeler; Yapay zekaya kimse erişemiyor
Dünya genelinde Chat GPT’yi casusluk yazılımı olarak gören ve erişime izin vermeyen ülke sayısı 20 olarak biliniyor.
Dünya genelindeki bazı hükümetler, ChatGPT gibi yapay zeka araçlarına karşı farklı tavırlar sergiliyor.
Bazıları bu teknolojiyi benimserken, bazıları siyasi, kültürel veya güvenlik endişeleri nedeniyle erişimi kısıtladı veya tamamen yasakladı. 2025 yılında ChatGPT, 20 ülkede hala kullanılamıyor.
