ChatGPT bu kez yuva yıktı! Kocasının falına baktırdı, gördükleriyle şok olup boşanma davası açtı!

Yapay zeka şu an masum gibi görünse de, önümüzdeki yıllarda nasıl bir hâl alacağı merak konusu. Şu anda Google, OpenAI ve birçok teknoloji devi kendi yapay zeka modellerini geliştirip güncelleyerek daha iyi yetenekler kazandırıyor. Sektörün en popüler yapay zeka uygulaması ChatGPT, artık bazı kullanıcılara arkadaş gibi. Sohbetler edip bugün ne yapabilirim gibi sorular için ChatGPT’den yardım alan kullanıcılar, bu kez bunu bir adım daha ileriye götürerek kahve falı baktırdı.