ChatGPT bu kez yuva yıktı! Kocasının falına baktırdı, gördükleriyle şok olup boşanma davası açtı!
Kahve falını modern boyuta taşıyan bir kadın, eşi ve kendisinin içtiği kahvenin resimlerini yapay zekaya göndererek fal bakmasını istedi. Fakat falda çıkanları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın eşine boşanma davası açtı.
Son yılların modern teknolojisi yapay zeka, artık herkes tarafından biliniyor ve hayatın bir parçası olmuş durumda. Kullanıcıların sorularına doğal ve düşünerek yanıtlar veren sohbet robotları, artık yeni güncellemelerle akıllı telefon ve bilgisayarlara da gelmiş durumda.
Yapay zeka şu an masum gibi görünse de, önümüzdeki yıllarda nasıl bir hâl alacağı merak konusu. Şu anda Google, OpenAI ve birçok teknoloji devi kendi yapay zeka modellerini geliştirip güncelleyerek daha iyi yetenekler kazandırıyor. Sektörün en popüler yapay zeka uygulaması ChatGPT, artık bazı kullanıcılara arkadaş gibi. Sohbetler edip bugün ne yapabilirim gibi sorular için ChatGPT’den yardım alan kullanıcılar, bu kez bunu bir adım daha ileriye götürerek kahve falı baktırdı.
CHATGPT’YE FAL BAKTIRDI
Kahve falı bazı ülkelerde bir gelenektir. Biz Türkler nasıl her kahve sonrası eğlencesi için de olsa fala bakarken, komşu ülke Yunanistan’da da bu adetler var.