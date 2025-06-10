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  4. ChatGPT neden çalışmıyor, çöktü mü? OpenAI’dan ilk açıklama geldi. İşte ChatGPT son durumu

ChatGPT neden çalışmıyor, çöktü mü? OpenAI’dan ilk açıklama geldi. İşte ChatGPT son durumu

Dünyanın en çok kullanıcıya sahip yapay zeka platformlarından ChatGPT, erişim problemleriyle gündemde. Milyonlarca kişi uygulamaya ve web sitesine girerken sorunlar yaşıyor. Peki ChatGPT çöktü mü, neden çalışmıyor? İşte OpenAI’dan gelen açıklama ve ChatGPT’nin son durumu.

ChatGPT neden çalışmıyor, çöktü mü? OpenAI’dan ilk açıklama geldi. İşte ChatGPT son durumu - Sayfa 1

Son yılların en dikkat çeken yeniliklerinden biri yapay zeka oldu. Teknoloji devleri odak noktasını AI modellerinin gelişimine çevirirken, her ay birbirinden ilginç yenilikler duyuyoruz.

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ChatGPT neden çalışmıyor, çöktü mü? OpenAI’dan ilk açıklama geldi. İşte ChatGPT son durumu - Sayfa 2

Google, Microsoft, OpenAI, DeepSeek ve birçok şirket yapay zeka yarışında zirveye oynuyor. Google, geçtiğimiz haftalarda Veo 3 modeliyle gerçeğinden ayırt edilemeyen video oluşturma aracını piyasaya sürerken, OpenAI şirketi de ChatGPT 5 modeli için son viraja girdi.

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ChatGPT neden çalışmıyor, çöktü mü? OpenAI’dan ilk açıklama geldi. İşte ChatGPT son durumu - Sayfa 3

Şu anda aktif olarak en popüler yapay zeka platformlarından biri olan ChatGPT, her yeni güncellemesiyle daha akıllı ve faydalı hale geliyor. Ancak kesintiler olmazsa olmazlardan biri. 

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ChatGPT neden çalışmıyor, çöktü mü? OpenAI’dan ilk açıklama geldi. İşte ChatGPT son durumu - Sayfa 4

Geçtiğimiz aylarda da erişim problemi yaşanan ChatGPT, 10 Haziran tarihi itibariyle bir kez daha erişim sorunlarıyla karşı karşıya.

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