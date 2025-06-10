ChatGPT neden çalışmıyor, çöktü mü? OpenAI’dan ilk açıklama geldi. İşte ChatGPT son durumu
Dünyanın en çok kullanıcıya sahip yapay zeka platformlarından ChatGPT, erişim problemleriyle gündemde. Milyonlarca kişi uygulamaya ve web sitesine girerken sorunlar yaşıyor. Peki ChatGPT çöktü mü, neden çalışmıyor? İşte OpenAI’dan gelen açıklama ve ChatGPT’nin son durumu.
Son yılların en dikkat çeken yeniliklerinden biri yapay zeka oldu. Teknoloji devleri odak noktasını AI modellerinin gelişimine çevirirken, her ay birbirinden ilginç yenilikler duyuyoruz.
Google, Microsoft, OpenAI, DeepSeek ve birçok şirket yapay zeka yarışında zirveye oynuyor. Google, geçtiğimiz haftalarda Veo 3 modeliyle gerçeğinden ayırt edilemeyen video oluşturma aracını piyasaya sürerken, OpenAI şirketi de ChatGPT 5 modeli için son viraja girdi.
Şu anda aktif olarak en popüler yapay zeka platformlarından biri olan ChatGPT, her yeni güncellemesiyle daha akıllı ve faydalı hale geliyor. Ancak kesintiler olmazsa olmazlardan biri.