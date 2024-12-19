ChatGPT WhatsApp’a geldi! Yapay zeka ile mesajlaşma dönemi başladı. Ücretsiz ve hesapsız
OpenAI’in son döneme damga vuran yapay zeka modeli ChatGPT, Microsoft Copilot’un ardından WhatsApp’a geldi. İşte ChatGPT'yi WhatsApp'ta kullanmanın en kolay yolları!
Yapay zeka kullanımını günden güne artarken, AI sohbet robotları da bambaşka bir boyuta geçti. İlk etapta metin tabanlı olarak piyasaya çıkan yapay zeka araçları, daha sonra görüntü oluşturma şimdi ise video üretme yetenekleri kazandı.
Her geçen gün beklenmedik şekilde büyüyen ve gelişimi sürdürülen modellerden biri de ChatGPT. Son olarak canlı görüntü desteği ile kamerayı açtığınızda sorulara cevap verebilen bu araç, yeni güncellemesi ile daha da akıllandı.
Şimdi ise OpenAI’in yapay zeka modeli ChatGPT, milyonlarca WhatsApp kullanıcısının sohbetlerine de geldi. Daha önce uygulama üzerinden Copilot ile sohbet edilebilirken, bundan sonra kullanıcılar ChatGPT’ye de WhatsApp üzerinden sorular sorup yanıt alabilir. Ancak bunu yapabilmek için bilmeniz gereken püf noktalar var.