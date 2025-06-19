ChatGPT’nin sevilen özelliği WhatsApp’a geldi! Mesaj yolla, ücretsiz görsel oluştursun

Yapay zeka, son yıllarda oldukça popüler. Her platformda yerini alan birçok AI modeli, artık tek bir tuşla ulaşılabilir durumda. Teknoloji devleri odak noktalarını tamamen yapay zekaya çevirirken, ChatGPT ve Microsoft Copilot modellerini WhatsApp’ta kullanabilmek de mümkün hale geldi.