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  4. ChatGPT’nin sevilen özelliği WhatsApp’a geldi! Mesaj yolla, ücretsiz görsel oluştursun

ChatGPT’nin sevilen özelliği WhatsApp’a geldi! Mesaj yolla, ücretsiz görsel oluştursun

Bir süredir WhatsApp’ta kullanılabilen ChatGPT, yeni güncellemesiyle faydalı bir özelliğe daha kavuştu. Artık mesaj yollayıp istediğiniz görselin oluşturulmasını isteyebilirsiniz.

ChatGPT’nin sevilen özelliği WhatsApp’a geldi! Mesaj yolla, ücretsiz görsel oluştursun - Sayfa 1

Yapay zeka, son yıllarda oldukça popüler. Her platformda yerini alan birçok AI modeli, artık tek bir tuşla ulaşılabilir durumda. Teknoloji devleri odak noktalarını tamamen yapay zekaya çevirirken, ChatGPT ve Microsoft Copilot modellerini WhatsApp’ta kullanabilmek de mümkün hale geldi.

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ChatGPT’nin sevilen özelliği WhatsApp’a geldi! Mesaj yolla, ücretsiz görsel oluştursun - Sayfa 2

Geçtiğimiz aylarda OpenAI, ChatGPT’nin WhatsApp’a özel uygulamasını devreye alırken şimdi bunu önemli bir özellikle güncelledi.

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ChatGPT’nin sevilen özelliği WhatsApp’a geldi! Mesaj yolla, ücretsiz görsel oluştursun - Sayfa 3

İlk etapta sadece mesajlaşarak merak edilen sorulara yanıt veren ChatGPT, bir adım daha ileriye giderek görsel oluşturma özelliğini de kazandı.

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ChatGPT’nin sevilen özelliği WhatsApp’a geldi! Mesaj yolla, ücretsiz görsel oluştursun - Sayfa 4

OpenAI şirketinin ChatGPT’nin mevcut sürümlerine eklediği görüntü oluşturma işlevi, artık WhatsApp’ta ChatGPT’ye propmt girerek görüntü oluşturmaya imkan tanıyor. 

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