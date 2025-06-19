ChatGPT’nin sevilen özelliği WhatsApp’a geldi! Mesaj yolla, ücretsiz görsel oluştursun
Bir süredir WhatsApp’ta kullanılabilen ChatGPT, yeni güncellemesiyle faydalı bir özelliğe daha kavuştu. Artık mesaj yollayıp istediğiniz görselin oluşturulmasını isteyebilirsiniz.
Yapay zeka, son yıllarda oldukça popüler. Her platformda yerini alan birçok AI modeli, artık tek bir tuşla ulaşılabilir durumda. Teknoloji devleri odak noktalarını tamamen yapay zekaya çevirirken, ChatGPT ve Microsoft Copilot modellerini WhatsApp’ta kullanabilmek de mümkün hale geldi.
Geçtiğimiz aylarda OpenAI, ChatGPT’nin WhatsApp’a özel uygulamasını devreye alırken şimdi bunu önemli bir özellikle güncelledi.
İlk etapta sadece mesajlaşarak merak edilen sorulara yanıt veren ChatGPT, bir adım daha ileriye giderek görsel oluşturma özelliğini de kazandı.