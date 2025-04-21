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  4. ChatGPT’ye teşekkür etmenin maliyeti dudak uçuklatıyor! OpenAI CEO’su açıkladı, nazik davranmayın

ChatGPT’ye teşekkür etmenin maliyeti dudak uçuklatıyor! OpenAI CEO’su açıkladı, nazik davranmayın

Son yılların en dikkat çeken teknolojilerinden biri yapay zeka. İnsanlarla etkileşime girebilen, sohbetler edip doğal yanıtlar veren AI chatbot’lar, her geçen gün daha akıllı hale gelip beklenmedik seviyelere ulaşıyor.

ChatGPT’ye teşekkür etmenin maliyeti dudak uçuklatıyor! OpenAI CEO’su açıkladı, nazik davranmayın - Sayfa 1

Başta OpenAI olmak üzere, Google ve diğer teknoloji devleri mevcut yapay zeka sohbet robotlarını sürekli güncelliyor. Önümüzdeki yıla damga vurması beklenen GPT-5 için hazırlıklarını sürdüren OpenAI, bunun öncesinde mevcut modellerini daha yetenekli hale getirmeye de devam ediyor.

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ChatGPT’ye teşekkür etmenin maliyeti dudak uçuklatıyor! OpenAI CEO’su açıkladı, nazik davranmayın - Sayfa 2

Sohbet robotları artık o kadar insancıl yanıtlar vermeye başladı ki, bizler dahil çoğu kullanıcı ChatGPT’ye sorduğu bir sorunun yanıtını aldıktan sonra teşekkür ederek nazik davranışlarda bulunuyor. Ancak OpenAI CEO’su Sam Altman bu davranışı çok da iyimser bulmuyor.

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ChatGPT’ye teşekkür etmenin maliyeti dudak uçuklatıyor! OpenAI CEO’su açıkladı, nazik davranmayın - Sayfa 3

 Sonuçta “Nezaket bedava” diye bir deyim olsa da, bunu yapay zekaya göstermek çok da olumlu bir davranış değil. Ama bunun ciddi bir nedeni var…

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ChatGPT’ye teşekkür etmenin maliyeti dudak uçuklatıyor! OpenAI CEO’su açıkladı, nazik davranmayın - Sayfa 4

Teknoloji medyasından Digitaltrends’in haberine göre geçtiğimiz günlerde biri X (eski adıyla Twitter) üzerinden OpenAI’nin ChatGPT sohbet botuyla konuşurken kullanılan “lütfen” ve “teşekkür ederim” gibi kibar ifadelerin elektrik tüketimine etkisini sorguladı.

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