ChatGPT’ye teşekkür etmenin maliyeti dudak uçuklatıyor! OpenAI CEO’su açıkladı, nazik davranmayın
Son yılların en dikkat çeken teknolojilerinden biri yapay zeka. İnsanlarla etkileşime girebilen, sohbetler edip doğal yanıtlar veren AI chatbot’lar, her geçen gün daha akıllı hale gelip beklenmedik seviyelere ulaşıyor.
Başta OpenAI olmak üzere, Google ve diğer teknoloji devleri mevcut yapay zeka sohbet robotlarını sürekli güncelliyor. Önümüzdeki yıla damga vurması beklenen GPT-5 için hazırlıklarını sürdüren OpenAI, bunun öncesinde mevcut modellerini daha yetenekli hale getirmeye de devam ediyor.
Sohbet robotları artık o kadar insancıl yanıtlar vermeye başladı ki, bizler dahil çoğu kullanıcı ChatGPT’ye sorduğu bir sorunun yanıtını aldıktan sonra teşekkür ederek nazik davranışlarda bulunuyor. Ancak OpenAI CEO’su Sam Altman bu davranışı çok da iyimser bulmuyor.
Sonuçta “Nezaket bedava” diye bir deyim olsa da, bunu yapay zekaya göstermek çok da olumlu bir davranış değil. Ama bunun ciddi bir nedeni var…