Çin yine yaptı yapacağını! Sinek boyutunda casus dron tanıtıldı. Gözle görülemeyecek kadar küçük

Hunan eyaletinde bir üniversitede geliştirilen bu küçük cihaz, parmak ucu büyüklüğünde olmasına rağmen büyük potansiyel taşıyor. Sivrisinek biçiminde tasarlanan ve sadece birkaç santimetrelik boyutuyla dikkat çeken bu mikro drone; iki sarı, yaprağa benzeyen kanadı, dikey siyah gövdesi ve saç teli inceliğinde üç bacağıyla tanıtıldı.