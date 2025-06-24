Çin yine yaptı yapacağını! Sinek boyutunda casus dron tanıtıldı. Gözle görülemeyecek kadar küçük
Gelişmiş teknolojilerin üretildiği Çin’de, askeri alanda ses getirecek yeni bir dron tanıtıldı. Sivrisinek büyüklüğündeki dron, özellikleriyle büyülüyor, tasarımıyla yok artık dedirtiyor.
Teknoloji ilerledikçe, askeri alanda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknolojinin kalbinin attığı Çin’de askeri ve sivil kullanıma hazır olan bir dron geliştirildi. Günümüzde artık teknolojiler boy gösterirken, askeri teknoloji de benzer bir stratejiye sahip.
İlk bakışta oyuncak gibi görünen fakat özellikleriyle yok artık dedirten Çin yapımı dron tanıtıldı.
Hunan eyaletinde bir üniversitede geliştirilen bu küçük cihaz, parmak ucu büyüklüğünde olmasına rağmen büyük potansiyel taşıyor. Sivrisinek biçiminde tasarlanan ve sadece birkaç santimetrelik boyutuyla dikkat çeken bu mikro drone; iki sarı, yaprağa benzeyen kanadı, dikey siyah gövdesi ve saç teli inceliğinde üç bacağıyla tanıtıldı.
İSTİHBARAT KEŞİFLERİNDE KULLANILACAK
Bu küçük dron, askeri alanda çok önemli rol oynayacak. Nitekim Çin devlet medyasında hafta sonu yayınlanan bir videoda, cihazı tanıtan bilim insanı, bu “sivrisinek benzeri robotun” özellikle “istihbarat keşifleri ve özel askeri operasyonlar” için uygun olduğunu belirterek önemine değindi.