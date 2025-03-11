Çin'den dünyada bir ilk: Bu yapay zeka kendi kendine çalışıyor, insan komutuna ihtiyaç duymuyor

Yichao Ji, diğer yapay zeka araçlarının fikir üretmekten başka bir şey yapmadığını belirtirken, Manus’un ise kavram ile icra arasındaki boşluğu dolduran gerçek bir otonom ajan olduğunu vurguladı.



Forbes’in aktardıklarına göre Çinli Manus, sadece bir yapay zekadan ibaret değil; İnsanlara sadece yardımcı olmuyor; onları doğrudan değiştiriyor. Finansal işlemleri analiz etmekten iş başvurularını incelemeye kadar birçok görevi insan gözetimi olmadan yerine getiriyor. Üstelik bunu, en deneyimli profesyonellerin bile yetişmekte zorlanacağı bir hız ve doğrulukla yapıyor. Kısacası Manus, insan tereddütlerinden arınmış bir dijital çok yönlü uzman olarak karşımıza çıktı.