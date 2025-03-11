Çin'den dünyada bir ilk: Bu yapay zeka kendi kendine çalışıyor, insan komutuna ihtiyaç duymuyor
DeepSeek kısa sürede popüler olup Çin’i bulunduğu konumdan ileriye taşırken, buna şimdi de yapay zeka ajansı Manus eklendi. Çinli girişimciler tarafından geliştirilen bu ajans, günlük hayatta pek çok görevi yerine getirebiliyor.
ABD’li teknoloji devlerinin başı, Çinli yapay zeka şirketleriyle dertte. “Sputnik anı” olarak nitelendirilen DeepSeek, ChatGPT başta olmak üzere Google Gemini ve diğer AI sohbet robotlarına düşük maliyetle neler yapılabileceğini gösterdi.
Yapay zeka sektöründe giderek daha baskın bir konuma gelen Çin, bu kez ikinci bir DeepSeek olarak da değerlendirilen yapay zeka ajansını duyurdu. Cuma günü Çinliler, Manus adı verilen yapay zeka ajansıyla pandoranın kutusunu açtı. Tatil rezervasyonları yapıp mülk satın almaya, podcast oluşturup akla gelebilecek pek çok konuda rehberlik edebilen Manus, yapay zeka çağında yeni bir dönemi başlattı.
Yapay zekanın geliştirilmesine öncülük eden Yichao Ji, Manus'un yapay zekanın bir sonraki evrimini temsil ettiğini ve insan zekasıyla eşdeğer veya onu aşan yapay genel zeka (AGI) için bir “bakış açısı” sunduğunu belirtti. Söz konusu modeli piyasaya süren Çinli geliştiriciler, Silikon Vadisi’nde ikinci depremi yaratabilir.
Yichao Ji, diğer yapay zeka araçlarının fikir üretmekten başka bir şey yapmadığını belirtirken, Manus’un ise kavram ile icra arasındaki boşluğu dolduran gerçek bir otonom ajan olduğunu vurguladı.
Forbes’in aktardıklarına göre Çinli Manus, sadece bir yapay zekadan ibaret değil; İnsanlara sadece yardımcı olmuyor; onları doğrudan değiştiriyor. Finansal işlemleri analiz etmekten iş başvurularını incelemeye kadar birçok görevi insan gözetimi olmadan yerine getiriyor. Üstelik bunu, en deneyimli profesyonellerin bile yetişmekte zorlanacağı bir hız ve doğrulukla yapıyor. Kısacası Manus, insan tereddütlerinden arınmış bir dijital çok yönlü uzman olarak karşımıza çıktı.