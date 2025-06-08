Çinli teknoloji devi Xiaomi, Apple’ın izinde! Milyonlarca kullanıcıya müjde; Bir ilk olacak

iOS 26 güncellemesi iPhone’ları baştan aşağı değiştirecek. Evet, ama diğer yandan Apple’ın yakın takipçisi de Xiaomi’de boş durmuyor. Çinli teknoloji devi HyperOS 3 güncellemesiyle kendi cihazlarını baştan aşağı değiştirmeye hazırlanırken, isimlendirmede tıpkı Apple gibi bir değişiklik yapacağı ortaya çıktı.