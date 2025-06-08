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  4. Çinli teknoloji devi Xiaomi, Apple’ın izinde! Milyonlarca kullanıcıya müjde; Bir ilk olacak

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Apple’ın izinde! Milyonlarca kullanıcıya müjde; Bir ilk olacak

9 Haziran’da yeni işletim sistemiyle bir ilke imza atmaya hazırlanan Apple, rakibi Xiaomi’ye de ilham verdi. Çinli teknoloji devi de Apple’ın yolundan gidecek.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Apple’ın izinde! Milyonlarca kullanıcıya müjde; Bir ilk olacak - Sayfa 1

Apple için önümüzdeki hafta sürpriz yeniliklere ev sahipliği yapacak. Son yıllarda iPhone dahil tüm cihazlarında işletim sistemleri ve yapay zekaya odaklanan Apple, 9 Haziran’da düzenleyeceği WWDC 25 etkinliğinde yeni işletim sistemlerini tanıtacak.

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Çinli teknoloji devi Xiaomi, Apple’ın izinde! Milyonlarca kullanıcıya müjde; Bir ilk olacak - Sayfa 2

iPhone’ların arayüzünü baştan aşağı değiştirmeye hazırlanan Apple, iOS 19 güncellemesini atlayıp doğrudan iOS 26’ya geçiş yapacak. 

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Çinli teknoloji devi Xiaomi, Apple’ın izinde! Milyonlarca kullanıcıya müjde; Bir ilk olacak - Sayfa 3

Artık işletim sistemi isimlendirmelerinde yıl bazlı bir strateji izlemeyi planlayan Apple, daha fazla yeniliğe odaklanarak kullanıcı deneyimini de geliştirecek.

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Çinli teknoloji devi Xiaomi, Apple’ın izinde! Milyonlarca kullanıcıya müjde; Bir ilk olacak - Sayfa 4

iOS 26 güncellemesi iPhone’ları baştan aşağı değiştirecek. Evet, ama diğer yandan Apple’ın yakın takipçisi de Xiaomi’de boş durmuyor. Çinli teknoloji devi HyperOS 3 güncellemesiyle kendi cihazlarını baştan aşağı değiştirmeye hazırlanırken, isimlendirmede tıpkı Apple gibi bir değişiklik yapacağı ortaya çıktı.

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