Çinli teknoloji devi Xiaomi, Apple’ın izinde! Milyonlarca kullanıcıya müjde; Bir ilk olacak
9 Haziran’da yeni işletim sistemiyle bir ilke imza atmaya hazırlanan Apple, rakibi Xiaomi’ye de ilham verdi. Çinli teknoloji devi de Apple’ın yolundan gidecek.
Apple için önümüzdeki hafta sürpriz yeniliklere ev sahipliği yapacak. Son yıllarda iPhone dahil tüm cihazlarında işletim sistemleri ve yapay zekaya odaklanan Apple, 9 Haziran’da düzenleyeceği WWDC 25 etkinliğinde yeni işletim sistemlerini tanıtacak.
iPhone’ların arayüzünü baştan aşağı değiştirmeye hazırlanan Apple, iOS 19 güncellemesini atlayıp doğrudan iOS 26’ya geçiş yapacak.
Artık işletim sistemi isimlendirmelerinde yıl bazlı bir strateji izlemeyi planlayan Apple, daha fazla yeniliğe odaklanarak kullanıcı deneyimini de geliştirecek.
iOS 26 güncellemesi iPhone’ları baştan aşağı değiştirecek. Evet, ama diğer yandan Apple’ın yakın takipçisi de Xiaomi’de boş durmuyor. Çinli teknoloji devi HyperOS 3 güncellemesiyle kendi cihazlarını baştan aşağı değiştirmeye hazırlanırken, isimlendirmede tıpkı Apple gibi bir değişiklik yapacağı ortaya çıktı.