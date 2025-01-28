Deepseek henüz başlangıçtı: İşte ABD’li şirketlerin kökünü kazıyacak Çinli yapay zeka modelleri
OpenAI, Microsoft, Google ve Nvidia’nın korkulu belası DeepSeek, piyasaya fırtına gibi girdi. Ancak sadece onunla da bitmiyor. İşte diğer Çinli yapay zeka modelleri!
OpenAI’in ChatGPT’si, Google Gemini ve birçok ABD’li yapay zeka şirketi DeepSeek’in hezimetine uğradı. Düşük maliyetle geliştirilen ve iki hafta gibi kısa bir sürede devrim yapan DeepSeek, Silikon Vadisi’nde tehlike çanlarını çaldırdı. Son birkaç günde ise teknoloji devlerinin hisseleri düşmeye başladı ve tüketiciler Çinli AI modeline yöneldi.
DeepSeek, Çin merkezli bir yapay zeka modeli olsa da sadece bir modelden ibaret değil. İşte gelecekte adından söz ettirmesi beklenen diğer Çinli AI modelleri…
R1 modeliyle milyar dolarlık ChatGPT’den daha iyi performans ortaya koyan DeepSeek, piyasanın adeta tozunu aldı. Çin bu alanda 2030’da dünya lideri olma hedefine doğru istikrarlı adım atarken, diğer modeller de şimdiden adından söz ettirmeye başladı. İşte gelecekte zirvede yer alması beklenen diğer Çinli yapay zeka modelleri…
ALİBABA CLOUD- QWEN-2,5-1M
Alibaba Cloud'un Qwen-2.5-1M'si, e-ticaret devinin açık kaynaklı AI serisi olarak piyasaya çıktı. Uzun soruları kolayca işleyip doğal bir dille yanıtlar veren bu model, diyaloglar ve kod kavrama gibi karmaşık görevlerin de üstesinden geliyor. Qwen aynı zamanda halka açık ve ücretsiz.