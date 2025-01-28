Deepseek henüz başlangıçtı: İşte ABD’li şirketlerin kökünü kazıyacak Çinli yapay zeka modelleri

OpenAI’in ChatGPT’si, Google Gemini ve birçok ABD’li yapay zeka şirketi DeepSeek’in hezimetine uğradı. Düşük maliyetle geliştirilen ve iki hafta gibi kısa bir sürede devrim yapan DeepSeek, Silikon Vadisi’nde tehlike çanlarını çaldırdı. Son birkaç günde ise teknoloji devlerinin hisseleri düşmeye başladı ve tüketiciler Çinli AI modeline yöneldi.