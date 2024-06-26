Değiştirmeye değer mi? İşte iPhone 13 Pro ile iPhone 16 Pro arasındaki 60 fark...
Apple iPhone 16 Pro serisini tanıtmak için gün sayarken telefonlarını yenilemek isteyen kullanıcılar bunun gerçekten gerekli olup olmadığını merak ediyor. Bugüne kadar sızan bilgiler ışığında işte iPhone 16 Pro ile iPhone 13 Pro arasındaki 60 dikkat çeken fark...
iPhone 16 Pro, Apple'ın üst düzey akıllı telefonlarına 25'ten fazla yeni özellik ve iyileştirme getirerek 2023'ün iPhone 15 Pro'sunun yerini alacak. Pek çok kullanıcının üç yıllık yükseltme döngülerini benimsemesiyle birlikte, pek çok iPhone 13 Pro sahibi bu yılın sonlarında iPhone 16 Pro'ya yükseltme yapmak isteyecek.
Peki iPhone 16 Pro ile iPhone 13 Pro arasında ne gibi farklar olabilir?
2021'de piyasaya sürülen iPhone 13 Pro, 120Hz'e varan yenileme hızları için ProMotion teknolojisine sahip daha parlak bir ekran, A15 Bionic çip, 3x optik yakınlaştırmalı bir telefoto kamera, makro fotoğrafçılık ve fotoğraf stilleri, Sinematik mod, ProRes video kaydı, 1 TB depolama seçeneği ve beş saate kadar ek pil ömrü sunuyor. Üç yıl sonra, iPhone 16 Pro'nun 60'ın üzerinde yükseltme sunması bekleniyor.
İşte muhtemel o yenilikler:
Tasarım
iPhone 16 Pro'nun tasarımının, geçen yıl iPhone 15 Pro modellerinde tanıtılan titanyum çerçeve ve hafif yuvarlatılmış kenarları yineleyerek iPhone 13 Pro'ya göre nispeten önemli bir evrim geçirmesi bekleniyor.