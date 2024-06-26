Değiştirmeye değer mi? İşte iPhone 13 Pro ile iPhone 16 Pro arasındaki 60 fark...

iPhone 16 Pro, Apple'ın üst düzey akıllı telefonlarına 25'ten fazla yeni özellik ve iyileştirme getirerek 2023'ün iPhone 15 Pro'sunun yerini alacak. Pek çok kullanıcının üç yıllık yükseltme döngülerini benimsemesiyle birlikte, pek çok iPhone 13 Pro sahibi bu yılın sonlarında iPhone 16 Pro'ya yükseltme yapmak isteyecek.

Peki iPhone 16 Pro ile iPhone 13 Pro arasında ne gibi farklar olabilir?