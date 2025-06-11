Dev anlaşma imzalandı! Türkiye’nin gökyüzündeki gözü yurt dışı yolcusu. Hem de 48 adet birden
Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki en büyük güçlerinden Milli Muharip Uçak, yapılan anlaşma sonucu 48 adet yurt dışına ihraç edilecek. Türkiye ile Endonezya arasında dev anlaşma imzalandı.
Savunma Sanayii alanında son yıllarda peş peşe projeleriyle adını duyuran Türkiye, yurt dışından da çok sayıda talep alıyor. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2’nin çok sayıda ihracı gerçekleştirilirken, bu kez adından söz ettiren KAAN oldu.
Milli Muharip Uçak olarak da bilinen KAAN için talepler gelmeye başladı. Hem Türkiye ekonomisine katkı hem de Endonezya’nın savunmasında büyük rol oynayacak KAAN, yapılan anlaşma sonucunda 48 adet ihraç edilecek.
Üretimi Türkiye’de gerçekleşen KAAN, milli savunmanın geldiği noktayı da bir kez daha gözler önüne serdi.