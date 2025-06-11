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  4. Dev anlaşma imzalandı! Türkiye’nin gökyüzündeki gözü yurt dışı yolcusu. Hem de 48 adet birden

Dev anlaşma imzalandı! Türkiye’nin gökyüzündeki gözü yurt dışı yolcusu. Hem de 48 adet birden

Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki en büyük güçlerinden Milli Muharip Uçak, yapılan anlaşma sonucu 48 adet yurt dışına ihraç edilecek. Türkiye ile Endonezya arasında dev anlaşma imzalandı.

Dev anlaşma imzalandı! Türkiye’nin gökyüzündeki gözü yurt dışı yolcusu. Hem de 48 adet birden - Sayfa 1

Savunma Sanayii alanında son yıllarda peş peşe projeleriyle adını duyuran Türkiye, yurt dışından da çok sayıda talep alıyor. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2’nin çok sayıda ihracı gerçekleştirilirken, bu kez adından söz ettiren KAAN oldu.

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Dev anlaşma imzalandı! Türkiye’nin gökyüzündeki gözü yurt dışı yolcusu. Hem de 48 adet birden - Sayfa 2

Milli Muharip Uçak olarak da bilinen KAAN için talepler gelmeye başladı. Hem Türkiye ekonomisine katkı hem de Endonezya’nın savunmasında büyük rol oynayacak KAAN, yapılan anlaşma sonucunda 48 adet ihraç edilecek.

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Dev anlaşma imzalandı! Türkiye’nin gökyüzündeki gözü yurt dışı yolcusu. Hem de 48 adet birden - Sayfa 3

Üretimi Türkiye’de gerçekleşen KAAN, milli savunmanın geldiği noktayı da bir kez daha gözler önüne serdi.

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Dev anlaşma imzalandı! Türkiye’nin gökyüzündeki gözü yurt dışı yolcusu. Hem de 48 adet birden - Sayfa 4

Bayraktar TB2’nin ardından dünyanın dikkatini çeken Milli Muharip Uçak, pek çok özelliğiyle öne çıkıyor. Öyle ki bu yetenekleri gelen talepleri de artırıyor. Bu dev anlaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

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