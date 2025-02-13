Discord açıldı mı, nasıl girilir? İşte Discord son dakika gelişmeleri
Türkiye’de 9 Ekim tarihinde BTK tarafından erişim engeli kapatılan Discord için gözler yasağın kaldırılma duyurusunda. Peki Discord açıldı mı, son durum nedir? Discord’a nasıl girilir?
Dünyanın en popüler yayın platformlarından Discord, geçtiğimiz yıl 9 Ekim tarihinde BTK tarafından engellenmişti.
Platformun engellenmesine gerekçe olarak "Çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması" gösterilmişti. 13 Şubat tarihinde ise Discord’la ilgili bazı sevindiren haberler geldi.
Peki Discord’a erişim açıldı mı, yasak tamamen kaldırıldı mı? Discord’a nasıl girilir ve son durum nedir?