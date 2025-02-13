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  4. Discord açıldı mı, nasıl girilir? İşte Discord son dakika gelişmeleri

Discord açıldı mı, nasıl girilir? İşte Discord son dakika gelişmeleri

Türkiye’de 9 Ekim tarihinde BTK tarafından erişim engeli kapatılan Discord için gözler yasağın kaldırılma duyurusunda. Peki Discord açıldı mı, son durum nedir? Discord’a nasıl girilir?

Discord açıldı mı, nasıl girilir? İşte Discord son dakika gelişmeleri - Sayfa 1

Dünyanın en popüler yayın platformlarından Discord, geçtiğimiz yıl 9 Ekim tarihinde BTK tarafından engellenmişti.

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Discord açıldı mı, nasıl girilir? İşte Discord son dakika gelişmeleri - Sayfa 2

Platformun engellenmesine gerekçe olarak "Çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması" gösterilmişti. 13 Şubat tarihinde ise Discord’la ilgili bazı sevindiren haberler geldi.

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Discord açıldı mı, nasıl girilir? İşte Discord son dakika gelişmeleri - Sayfa 3

Peki Discord’a erişim açıldı mı, yasak tamamen kaldırıldı mı? Discord’a nasıl girilir ve son durum nedir?

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Discord açıldı mı, nasıl girilir? İşte Discord son dakika gelişmeleri - Sayfa 4

DISCORD YASAĞI KALDIRILDI MI


Yetkililerden konuya ilişkin resmi açıklama gelmese de bazı kullanıcılar, hem web hem de mobilden Discord’a yeniden erişebildiklerini söyledi.

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