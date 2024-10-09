Discord alternatifi en iyi uygulamalar

STORYPROMPT

StoryPrompt, video tabanlı bir iletişim platfprmudur. Discord yazılı ve sesli sohbetlerle popüler olsa da, StoryPrompt video merkezli bir platform olarak farklı bir alternatif sunuyor. Çeşitli gruplar veya bireyler için asenkron video mesajları gönderme imkanı sağlar, böylece kullanıcılar zaman farkına bakılmaksızın iletişim kurmak mümkün.