Discord alternatifi en iyi uygulamalar
BTK'nin Discord'a erişim yasağı getirmesinin ardından binlerce kullanıcı, alternatif uygulamalara yönelmeye başladı. İşte Discord alternatifi kullanabileceğiniz en iyi uygulamaların listesi!
Türkiye'de son günlerde çok fazla gündeme gelen Discord, yaşanan olayların ardından BTK tarafından yasaklandı. Pek çok grup bu platformda iletişime geçerken, uygulamanın kötüye kullanılması sonucunda erişim yasağı getirildi.
Sosyal medya mecralarının kötüye kullanılmasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinde yer alan “çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik” suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye’den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir.
Discord'un erişime kapatılmasının ardından kullanıcılar rotayı değiştirdi. İşte Discord alternatifi en iyi uygulamalar...
STORYPROMPT
StoryPrompt, video tabanlı bir iletişim platfprmudur. Discord yazılı ve sesli sohbetlerle popüler olsa da, StoryPrompt video merkezli bir platform olarak farklı bir alternatif sunuyor. Çeşitli gruplar veya bireyler için asenkron video mesajları gönderme imkanı sağlar, böylece kullanıcılar zaman farkına bakılmaksızın iletişim kurmak mümkün.