Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri açıklandı! İşte zirvenin sahibi ve piyasa değeri
2025 yılının Haziran ayı itibarıyla yapılan güncel ölçümlere göre, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin piyasa değerleri açıklandı. Listede yer alan şirketlerin değerlerindeki artış, teknoloji sektörünün küresel ekonomideki ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi. İşte zirvedeki şirket ve dikkat çeken sıralama!
Teknoloji sektörünün insanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir dönüşümüne tanıklık etti. 2000'lerin başında küçük girişimler olarak yola çıkan şirketler, bugün küresel ekonomiyi şekillendiren, milyarlarca insanın hayatını doğrudan etkileyen ve piyasa değerleriyle ülkelerin GSYİH'larını geride bırakan devlere dönüştü.
2025 yılı haziran ayı itibarıyla yapılan güncel piyasa değeri analizlerine göre, dünyanın en büyük teknoloji şirketleri ve dikkat çeken piyasa değerleri şu şekilde sıralanıyor:
MİCROSOFT: 3.64 Trilyon Dolar
DolarÜrünleri: Windows işletim sistemi, Office 365, Azure bulut hizmetleri, LinkedIn.
Yükseliş Sırrı: Satya Nadella liderliğinde bulut bilişim (Azure) ve yapay zeka (AI) yatırımlarına odaklanan Microsoft, özellikle OpenAI ile yaptığı ortaklıkla yatırımcıların güvenini kazanarak dünyanın en değerli şirketi unvanını elinde tutuyor.