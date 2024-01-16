Dünyanın en 'cool' mahallelerinden: Dijital göçebelerin yeni adresi Laureles Kolombiya'nın Medellin kentinde yer alan Laureles mahallesi, Time Out Global Magazine tarafından 2023 yılında dünyanın en “cool” mahallerinden biri seçildi. İşte geçtiğimiz yıl dijital göçebelerin arasında revaçta olan mahalleden kareler ve bilinenler...

Kolombiya'nın Medellin kentinde yer alan Laureles mahallesi, geçirdiği dönüşüm sonrası işini belli bir yere bağlı kalmadan yapan “dijital göçebeler” ve girişimcilerin yeni merkezi haline geldi. 1 | 18

Eskiden daha çok emeklilerin tercih ettiği sakin bir lokasyon olarak bilinen Laureles, şimdilerde misafirlerine kültürel açıdan zengin bir deneyimin yanı sıra, birinci sınıf teknolojik olanaklarla donatılmış çalışma ortamı sunuyor. 2 | 18

Huzurlu ortamı ve teknolojik fırsatları yanı sıra Kolombiya kültürünü de deneyimlemek isteyenler için öncelikli bir destinasyon olarak öne çıkan Laureles, dünyanın önde gelen dergilerinden Time Out Global Magazine tarafından 2023 yılında dünyanın en “cool” mahallerinden biri ilan edildi. 3 | 18