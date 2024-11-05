Dünyanın en küçük ve en dayanıklı telefonu tanıtıldı: 4,7 inç ekran, 6200 mAh pil
Mevcut akıllı telefon üreticilerinin aksine çok dayanıklı telefonlar geliştiren Ulefone, bugüne kadarki en sağlam ve küçük ekranlı telefonunu tanıttı. 6200 mAh dev pil, 4,7 inç küçücük ekran.
Günümüz akıllı telefonları her ne kadar modern ve son teknolojiye sahip olsa da, kimi zaman dayanıksızlığı kimi zaman da kısa süre giden pil ömrü nedeniyle kullanıcıları memnun edemiyor.
Bu alanda piyasadaki akıllı telefon markalarına kafa tutan Ulefone, son birkaç yıldır çıkardığı dayanıklı telefonlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Her ne kadar ülkemizde resmi satışı gerçekleşmese de, markaya yurt dışında epey talep var.
Çinli teknoloji devi kısa süre önce de üç yeni modelini tanıttı. Bu seriden en dikkat çeken model ise Armor Mini 20 oldu. Hem dayanıklı hem de küçük ekranıyla Armor Mini 20, akıllı telefon tarihine geçecek özelliklerle donatıldı. Peki neler sunuyor?