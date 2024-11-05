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Dünyanın en küçük ve en dayanıklı telefonu tanıtıldı: 4,7 inç ekran, 6200 mAh pil

Mevcut akıllı telefon üreticilerinin aksine çok dayanıklı telefonlar geliştiren Ulefone, bugüne kadarki en sağlam ve küçük ekranlı telefonunu tanıttı. 6200 mAh dev pil, 4,7 inç küçücük ekran.

Dünyanın en küçük ve en dayanıklı telefonu tanıtıldı: 4,7 inç ekran, 6200 mAh pil - Sayfa 1

Günümüz akıllı telefonları her ne kadar modern ve son teknolojiye sahip olsa da, kimi zaman dayanıksızlığı kimi zaman da kısa süre giden pil ömrü nedeniyle kullanıcıları memnun edemiyor.

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Dünyanın en küçük ve en dayanıklı telefonu tanıtıldı: 4,7 inç ekran, 6200 mAh pil - Sayfa 2

Bu alanda piyasadaki akıllı telefon markalarına kafa tutan Ulefone, son birkaç yıldır çıkardığı dayanıklı telefonlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Her ne kadar ülkemizde resmi satışı gerçekleşmese de, markaya yurt dışında epey talep var. 

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Dünyanın en küçük ve en dayanıklı telefonu tanıtıldı: 4,7 inç ekran, 6200 mAh pil - Sayfa 3

Çinli teknoloji devi kısa süre önce de üç yeni modelini tanıttı. Bu seriden en dikkat çeken model ise Armor Mini 20 oldu. Hem dayanıklı hem de küçük ekranıyla Armor Mini 20, akıllı telefon tarihine geçecek özelliklerle donatıldı. Peki neler sunuyor?

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Dünyanın en küçük ve en dayanıklı telefonu tanıtıldı: 4,7 inç ekran, 6200 mAh pil - Sayfa 4

Teknik özellik açısından Armor Mini 20, gücünü MediaTek Helio G99 işlemciden alıyor. Günlük işleri kolayca yapabileceğiniz bu işlemci, daha az güç tüketerek pil tüketimine de önemli tasarruf sağlıyor.

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