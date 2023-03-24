Dünyanın ilk 3D baskılı roketi, yörüngeye ulaşamadı Dün ilk kez fırlatılan Relativity Space'in üç boyutlu yazıcı ile ürettiği roket, havalanma sırasında maruz kaldığı dirence karşı koyarak önemli bir eşiği atladı ancak yörüngeye ulaşamadığı için ikinci eşiği geçemedi.

Kaliforniya merkezli şirket tarafından başlatılan canlı yayında, %85'i üç boyutlu printer ile üretilmiş ve 34 metre uzunluğunda olan Terran 1 adlı roketin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Space Force Üssü'nden TSİ 05:25'te fırlatıldı. 1 | 5

Havalandıktan yaklaşık 80 saniye sonra Atlantik Okyanusu üzerinde 16 km irtifaya ulaşan roket, saatte 1,999 km hızla atmosferin yarattığı azami direnci aşarak uzaya çıktı ve deneme için hayati önem taşıyan atmosfer direncini aşma hedefini gerçekleştirmiş oldu. 2 | 5

Roket, uzayda kullanacağı ikinci aşama motoru ise arıza yaptığı için yörüngeye ulaşamadı. Relativity'nin test programı yöneticisi Arwa Tizani Kelly, canlı yayında, "Bugün tam hedefe ulaşamasak da üç boyutlu yazıcı ile üretilen bir roketin işlediğini kanıtlamak için yeterli veriyi topladık" dedi. 3 | 5