DxOMark açıkladı: İşte en iyi selfie çeken 10 iPhone modeli
Akıllı telefonların kamera karşılaştırmalarını yapan DxOMark, en iyi selfie çeken iPhone modellerinin listesini paylaştı.
Akıllı telefon alırken dikkat edilen faktörlerden biri de kamera. Kim ne derse desin Apple, bu alanda en doğal en net çekimler sunabilen markalar arasında ilk sıralarda.
Teknoloji devi, yıllardır diğer rakiplerinden daha düşük çözünürlükte lenslere yer verse de, buna rağmen pek çok testi geçerek ilk sıralarda yerini alabiliyor.
Bir de bunun Apple içerisinde rekabeti var. Akıllı telefonların kamera karşılaştırmasını yapan DxOMark ekibi, iPhone modellerini kendi aralarında karşılaştırdı.
Yapılan karşılaştırma sonucunda selfie kamerası en iyi olan iPhone’lar sıralandı. İşte kapsamlı listede yer alan iPhone’lar…