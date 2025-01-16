DxOMark açıkladı: İşte en iyi selfie çeken 10 iPhone modeli

Teknoloji devi, yıllardır diğer rakiplerinden daha düşük çözünürlükte lenslere yer verse de, buna rağmen pek çok testi geçerek ilk sıralarda yerini alabiliyor.

Bir de bunun Apple içerisinde rekabeti var. Akıllı telefonların kamera karşılaştırmasını yapan DxOMark ekibi, iPhone modellerini kendi aralarında karşılaştırdı.