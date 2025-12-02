Elinize almaya korkarsınız: Fiyatı tam 555 bin TL! İşte araba parasına satılan iPhone
Servet parasına iPhone 17 Pro, birçok versiyonuyla satışa sunuldu. Caviar, elmas ve altından kapladığı lüks telefonu sergiledi. Fiyatı dudak uçuklatıyor, tasarımı ise gözalıcı…
Apple’ın iPhone modelleri her yıl özel bir tasarımcı tarafından baştan tasarlanıyor. Bugüne kadar piyasaya sürülen pek çok premium telefonu baştan aşağı kıymetli maddelerle özelleştirip kaplayan Caviar markası, piyasaya sürülen son modellerden iPhone 17 Pro’yu da elden geçirdi.
Apple’ın bu yıl tanıttığı iPhone 17 Pro modeli, lüks tasarım markası Caviar'ın ellerinde servet değerinde bir mücevhere dönüştü. İşte dudak uçuklatan fiyatlarıyla "Secret Love" koleksiyonu hakkında her şey…
ELMAS VE ALTIN KAPLAMA IPHONE 17 PRO MAX SATIŞTA
Caviar, yine sınırları zorlayan bir tasarıma imza attı. Şirket, iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri için geliştirdiği "Secret Love" (Gizli Aşk) koleksiyonunu piyasaya sürdü.
Öyle ki normal bir iPhone fiyatının neredeyse 10 katına satılan bu cihazlar, teknoloji meraklılarından ziyade koleksiyonerleri kendine çekiyor.