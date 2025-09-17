En çok F-16 satın alan ülkeler! Türkiye’nin envanteri şaşırttı; işte ülkelere göre F-16 sayıları
Yaklaşık 50 yıldır hava saldırılarının favori jetlerinden olan F-16, günümüzde halen pek çok ülkede kullanılıyor. Peki ABD’den en çok F-16 satın alan ülkeler hangileri?
Günümüz savunma sanayiinde uçaklar, tanklar, hava savunma sistemleri son derece iddialı hale geldi. Ancak yıllar geçse de eskimeyen bir şey var; F-16’lar…
İlk operasyonel uçuşunu 1979’da gerçekleştiren F-16 Fighting Falcon, aradan geçen yarım yüzyıla yakın süreye rağmen dünyanın en yaygın kullanılan savaş uçaklarından biri olmayı sürdürüyor. Daha modern uçakların gölgesinde kalsa da düzenli olarak yapılan modernizasyonlar sayesinde F-16 hâlâ korkulan bir savaş jeti olma özelliğini koruyor.