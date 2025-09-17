  1. Ekonomim
Yaklaşık 50 yıldır hava saldırılarının favori jetlerinden olan F-16, günümüzde halen pek çok ülkede kullanılıyor. Peki ABD’den en çok F-16 satın alan ülkeler hangileri?

En çok F-16 satın alan ülkeler! Türkiye'nin envanteri şaşırttı; işte ülkelere göre F-16 sayıları

Günümüz savunma sanayiinde uçaklar, tanklar, hava savunma sistemleri son derece iddialı hale geldi. Ancak yıllar geçse de eskimeyen bir şey var; F-16’lar… 



ABD yapımı F-16 savaş uçakları, uzun yıllardır savaşlarda kullanılıyor. 



İlk operasyonel uçuşunu 1979’da gerçekleştiren F-16 Fighting Falcon, aradan geçen yarım yüzyıla yakın süreye rağmen dünyanın en yaygın kullanılan savaş uçaklarından biri olmayı sürdürüyor. Daha modern uçakların gölgesinde kalsa da düzenli olarak yapılan modernizasyonlar sayesinde F-16 hâlâ korkulan bir savaş jeti olma özelliğini koruyor.



İlk olarak General Dynamics tarafından üretilen uçak, daha sonra tarihler 1993’ü gösterdiğinde Lockheed Corporation’a satılarak el değiştirdi. Bu satın alımın ardından 1995’te Martin Marietta ile birleşmesiyle birlikte üretim ve bakım sorumluluğu Lockheed Martin’e geçti.

