En çok satan 10 akıllı telefon! Apple zirvede, uygun fiyatlı Android telefonlar da listede

Her çeyrekte en popüler akıllı telefonlar listesine başı çeken Samsung ve Apple, ikinci çeyrekte de karşı karşıya geldi. Apple’ın geçen yılki iPhone’ları ilk üçe girerken, 4 Samsung ve bir Redmi modeli de ilk 10’a girdi. İşte 2025 ikinci çeyrek itibariyle en çok satan akıllı telefonlar!