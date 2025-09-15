En çok satan 10 akıllı telefon! Apple zirvede, uygun fiyatlı Android telefonlar da listede
Pazar araştırma kuruluşu Counterpoint Research, 2025 ikinci çeyreğinde en çok satan ilk 10 akıllı telefonun listesini paylaştı.
Apple’ın iPhone 17 serisini tanıtmasının ardından şüphesiz akıllı telefon pazarında hareketliliğin artması bekleniyor.
Uygun fiyatlı bir iPhone bu yıl görmezken, Apple en son iPhone 16e modelini tüketiciyle buluşturmuştu.
Counterpoint Research’in verilerine göre 2025’in ikinci çeyreğinde de Apple, en çok satan telefonlarda zirvede. Ancak ilginç bir şekilde uygun fiyatlı birçok Android telefon da listeye damga vurdu.