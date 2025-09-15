  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. En çok satan 10 akıllı telefon! Apple zirvede, uygun fiyatlı Android telefonlar da listede

En çok satan 10 akıllı telefon! Apple zirvede, uygun fiyatlı Android telefonlar da listede

Pazar araştırma kuruluşu Counterpoint Research, 2025 ikinci çeyreğinde en çok satan ilk 10 akıllı telefonun listesini paylaştı.

En çok satan 10 akıllı telefon! Apple zirvede, uygun fiyatlı Android telefonlar da listede - Sayfa 1

Apple’ın iPhone 17 serisini tanıtmasının ardından şüphesiz akıllı telefon pazarında hareketliliğin artması bekleniyor. 

1 | 15
En çok satan 10 akıllı telefon! Apple zirvede, uygun fiyatlı Android telefonlar da listede - Sayfa 2

Uygun fiyatlı bir iPhone bu yıl görmezken, Apple en son iPhone 16e modelini tüketiciyle buluşturmuştu.

2 | 15
En çok satan 10 akıllı telefon! Apple zirvede, uygun fiyatlı Android telefonlar da listede - Sayfa 3

Counterpoint Research’in verilerine göre 2025’in ikinci çeyreğinde de Apple, en çok satan telefonlarda zirvede. Ancak ilginç bir şekilde uygun fiyatlı birçok Android telefon da listeye damga vurdu.

3 | 15
En çok satan 10 akıllı telefon! Apple zirvede, uygun fiyatlı Android telefonlar da listede - Sayfa 4

Her çeyrekte en popüler akıllı telefonlar listesine başı çeken Samsung ve Apple, ikinci çeyrekte de karşı karşıya geldi. Apple’ın geçen yılki iPhone’ları ilk üçe girerken, 4 Samsung ve bir Redmi modeli de ilk 10’a girdi. İşte 2025 ikinci çeyrek itibariyle en çok satan akıllı telefonlar!

4 | 15