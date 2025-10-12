  1. Ekonomim
  En güçlü akıllı telefonlar belli oldu: iPhone 17 Pro'nun rakibi zirveye yerleşti! Performans rekoru

En güçlü akıllı telefonlar belli oldu: iPhone 17 Pro’nun rakibi zirveye yerleşti! Performans rekoru

Eylül ayı geride kalırken AnTuTu, en güçlü Android akıllı telefonların listesini paylaştı. iPhone 17 Pro’ların Çinli rakibi listeye damga vurdu. İşte en güçlü akıllı telefonlar.

En güçlü akıllı telefonlar belli oldu: iPhone 17 Pro'nun rakibi zirveye yerleşti! Performans rekoru

Akıllı telefon pazarında her yıl onlarca yeni model piyasaya sürülüyor. Genelde markaların amiral gemisi modelleri çok fazla konuşulurken, düşük bütçeli orta segment modellere de ilgi fazla.

En güçlü akıllı telefonlar belli oldu: iPhone 17 Pro’nun rakibi zirveye yerleşti! Performans rekoru - Sayfa 2

Genelde yıl bazında en çok satan akıllı telefonların listesi paylaşılıyor. Fakat piyasada çok bilinen AnTuTu ekibi, telefonları performans testinden geçirerek en iyisini ortaya çıkarıyor.

En güçlü akıllı telefonlar belli oldu: iPhone 17 Pro’nun rakibi zirveye yerleşti! Performans rekoru - Sayfa 3

Her ay güncel liste paylaşan AnTuTu, Eylül ayı geride kalırken en güçlü 10 Android telefonu paylaştı. 

En güçlü akıllı telefonlar belli oldu: iPhone 17 Pro’nun rakibi zirveye yerleşti! Performans rekoru - Sayfa 4

Söz konusu listeye damga vuran modeller ise Apple’ın iPhone 17 rakibi Xiaomi 17 Pro serisi oldu. İşte eylül ayı itibariyle en güçlü 10 Android telefon.

