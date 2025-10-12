En güçlü akıllı telefonlar belli oldu: iPhone 17 Pro’nun rakibi zirveye yerleşti! Performans rekoru
Eylül ayı geride kalırken AnTuTu, en güçlü Android akıllı telefonların listesini paylaştı. iPhone 17 Pro’ların Çinli rakibi listeye damga vurdu. İşte en güçlü akıllı telefonlar.
Akıllı telefon pazarında her yıl onlarca yeni model piyasaya sürülüyor. Genelde markaların amiral gemisi modelleri çok fazla konuşulurken, düşük bütçeli orta segment modellere de ilgi fazla.
Genelde yıl bazında en çok satan akıllı telefonların listesi paylaşılıyor. Fakat piyasada çok bilinen AnTuTu ekibi, telefonları performans testinden geçirerek en iyisini ortaya çıkarıyor.
Her ay güncel liste paylaşan AnTuTu, Eylül ayı geride kalırken en güçlü 10 Android telefonu paylaştı.