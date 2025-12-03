En güçlü akıllı telefonlar belli oldu: Zirve ne Samsung ne de Apple’a kaldı

AnTuTu, Kasım 2025’in en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Amiral gemisi sınıfında Snapdragon 8 Gen 5 işlemcili modeller öne çıkarken, orta segmentte MediaTek’in Dimensity 8450 ve 8400-Max yonga setleri yarışıyor. Listenin zirvesinde 24 GB RAM ve 1 TB depolama ile test edilen Red Magic 11 Pro+ yer aldı ve 4.105.121 puanla ayın en yüksek skorunu elde etti. Onu uydu iletişim destekli OPPO Find X9 Pro ve vivo X300 Pro takip ederken, iQOO 15 dördüncü sırada kendine yer buldu. İlk 10’da ayrıca Honor Magic 8 Pro, realme GT8 Pro, Honor Magic 8, OnePlus 15, OPPO Find X9 ve Redmi K90 Pro Max (POCO F8 Ultra) modelleri yer aldı. İşte listenin tamamı!