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  4. Eski iPhone ve iPad kullanıcılarına büyük şok! YouTube neşteri vurdu, destek bir anda kesildi

Eski iPhone ve iPad kullanıcılarına büyük şok! YouTube neşteri vurdu, destek bir anda kesildi

Eski iPhone ve iPad’ler için YouTube’dan kötü haber geldi. Yeni güncellemeyle birlikte bazı iPad ve iPhone modelleri için YouTube desteği resmen sona erdi.

Eski iPhone ve iPad kullanıcılarına büyük şok! YouTube neşteri vurdu, destek bir anda kesildi - Sayfa 1

1 Haziran’da birçok iPhone modeli için WhatsApp desteği sonlandırılırken, günler sonra kervana YouTube da katıldı.

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Eski iPhone ve iPad kullanıcılarına büyük şok! YouTube neşteri vurdu, destek bir anda kesildi - Sayfa 2

Apple’ın eski iPhone ve iPad modelleri, YouTube’un yeni yayınlanan güncellemesiyle kötü bir sonla karşı karşıya kaldı.

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Eski iPhone ve iPad kullanıcılarına büyük şok! YouTube neşteri vurdu, destek bir anda kesildi - Sayfa 3

Macrumors’un haberine göre YouTube, kısa süre önce iOS uygulamasını App Store üzerinden güncelledi.

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Eski iPhone ve iPad kullanıcılarına büyük şok! YouTube neşteri vurdu, destek bir anda kesildi - Sayfa 4

20.22.1 yapı numaralı yeni güncelleme ile birlikte bazı eski iPhone ve iPad modelleri için de destek sona erdi. 

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