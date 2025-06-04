Eski iPhone ve iPad kullanıcılarına büyük şok! YouTube neşteri vurdu, destek bir anda kesildi
Eski iPhone ve iPad’ler için YouTube’dan kötü haber geldi. Yeni güncellemeyle birlikte bazı iPad ve iPhone modelleri için YouTube desteği resmen sona erdi.
1 Haziran’da birçok iPhone modeli için WhatsApp desteği sonlandırılırken, günler sonra kervana YouTube da katıldı.
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Apple’ın eski iPhone ve iPad modelleri, YouTube’un yeni yayınlanan güncellemesiyle kötü bir sonla karşı karşıya kaldı.
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Macrumors’un haberine göre YouTube, kısa süre önce iOS uygulamasını App Store üzerinden güncelledi.
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