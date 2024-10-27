Eski Samsung kullanıcıları dikkat. Güvenlik açığı tespit edildi, bilgileriniz risk altında!
Samsung’un eski telefonları kötü amaçlı korsanların hedefi oldu. Google, söz konusu işlemci ve modellerdeki güvenlik açığı nedeniyle aktif bir saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Dünyanın en çok satan telefon markalarından biri Samsung. Apple ile yarışta olan ve diğer yandan Xiaomi ile rekabet eden Koreli teknoloji devinin, piyasada yüzlerce akıllı telefonu var.
Açık Kaynak Kodlu Android işletim sistemini temel alan Samsung Galaxy cihazlar, zaman zaman güvenlik açıkları ile gündeme gelirken, Samsung çoğunlukla buna birkaç hafta içinde müdahale ediyor.
Samsung’un desteklenen cihazları için Ekim 2024 güncellemesi geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Aylık güvenlik güncellemesi alan tüm telefonlar için güvenlik riski ortadan kalktı. Fakat eski modelleri ilgilendiren çok önemli bir sorun var.
ESKİ İŞLEMCİLİ SAMSUNG TELEFONLAR RİSK ALTINDA
Google’ın Tehdit Analizi Grubu (TAG), saldırganların Samsung’un işlemcilerindeki bir hatayı kullanarak cihazlara yetkisiz erişim elde edip keyfi kod yürütmelerini ayrıntılarıyla açıklayan bu açığı ortaya çıkardı. Üstelik kötü amaçlı korsanlar, CVE-2024-44068 olarak tanımlanan güvenlik açığından aktif olarak faydalanmaya devam ediyor.