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Eski tasarıma elveda: WhatsApp Web tasarımı baştan aşağı değişiyor. İlk görüntü geldi

Android ve iOS uygulamalarında yapılan tasarım güncellemesinin ardından WhatsApp, bu kez de WhatsApp Web tasarımını değiştiriyor. Yeni tasarımdan ilk görüntü geldi.

Eski tasarıma elveda: WhatsApp Web tasarımı baştan aşağı değişiyor. İlk görüntü geldi - Sayfa 1

Meta, bünyesinde bulunan WhatsApp için bugüne kadar çok sayıda değişiklik yaptı. Yeni özellikler eklendi, zaman zaman tasarım güncellemeleri yapıldı. Şimdi ise uzun süredir müdahale edilmeyen WhatsApp Web için de yeni tasarım güncellemesi yolda.

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Eski tasarıma elveda: WhatsApp Web tasarımı baştan aşağı değişiyor. İlk görüntü geldi - Sayfa 2

Android ve iOS cihazlar için geçtiğimiz yıl sonlarında yapılan güncellemeler ile hem arayüz tasarımı değişti hem de yeni temalar gelmişti. 

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Eski tasarıma elveda: WhatsApp Web tasarımı baştan aşağı değişiyor. İlk görüntü geldi - Sayfa 3

Wabetainfo isimli kaynak, WhatsApp Web’in yeni tasarımını gösteren bir görüntü paylaştı. 

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Eski tasarıma elveda: WhatsApp Web tasarımı baştan aşağı değişiyor. İlk görüntü geldi - Sayfa 4

Bu kez Meta, tasarım revizyonunu WhatsApp Web uygulamasına taşımaya hazırlanıyor. Şu anda Beta olarak test edilen yeni tasarımdan görüntüler gelirken, kullanıcılardan ilk tepkiler olumlu oldu.

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