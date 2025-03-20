Eski tasarıma elveda: WhatsApp Web tasarımı baştan aşağı değişiyor. İlk görüntü geldi
Android ve iOS uygulamalarında yapılan tasarım güncellemesinin ardından WhatsApp, bu kez de WhatsApp Web tasarımını değiştiriyor. Yeni tasarımdan ilk görüntü geldi.
Meta, bünyesinde bulunan WhatsApp için bugüne kadar çok sayıda değişiklik yaptı. Yeni özellikler eklendi, zaman zaman tasarım güncellemeleri yapıldı. Şimdi ise uzun süredir müdahale edilmeyen WhatsApp Web için de yeni tasarım güncellemesi yolda.
Android ve iOS cihazlar için geçtiğimiz yıl sonlarında yapılan güncellemeler ile hem arayüz tasarımı değişti hem de yeni temalar gelmişti.