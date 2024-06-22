Evinizin zemini depreme dayanıklı mı? Artık ücretsiz kontrol edebileceksiniz!

"Vatandaşlar kuşkuya düşebiliyor"

Türkiye’de deprem haberlerinin gündem yarattığını ve vatandaşlarda tedirginliğe neden olduğunu anlatan Prof. Dr. Kutoğlu, "Zeminlerin bütün bir ilin, ilçenin zemininin kötü olması diye bir şey söz konusu değil." dedi.

"Zeminle ilgili süreksizlik söz konusu." diye konuşan Kutoğlu, "Bir ilçenin belli kısımları zemin açısından iyi olabilirken başka bir kısmı kötü olabiliyor. Genel kapsamda il, ilçe ismi sayıldığında vatandaşlar tamamen evleri ve zemin bilgisiyle ilgili kuşkuya düşebiliyorlar. Biz bununla ilgili vatandaşlarımıza sağlıklı bilgi verebilmek için kendi konumlarında zemin durumlarını öğrenebilecekleri bir web tabanlı uygulama yapmak istedik.” dedi.