Facebook 20 yaşında: İşte dünyayı değiştiren dev uygulama Facebook'un 20 yıllık geçmişi, sosyal medyanın nasıl şekillendiğini ve dünyayı nasıl değiştirdiğini ortaya koyuyor. Facebook, sosyal medyayı popüler hale getirerek birçok yeniliği beraberinde getirdi ve kullanıcı sayısını sürekli artırdı. Ancak veri ihlalleri ve politik kullanımıyla da eleştirildi. Facebook'un Meta olarak yeniden markalaşması ve gelecekteki hedefleri ise merak konusu.

Mark Zuckerberg ve bir avuç üniversite arkadaşı 20 yıl önce uygulamayı ilk kez hayata geçirdiklerinde Facebook böyle görünüyordu. O tarihten bu yana dünyanın en popüler sosyal medya platformu birçok kez yeniden tasarlandı. Ancak amacı hep aynıydı: İnsanları çevrimiçi olarak birbirlerine bağlamak ve reklamlardan bir ton para kazanmak. BBC Türkçe, 20’nci yaşına giren Facebook için bir haber derledi: 1 | 7

1. Facebook sosyal medyayı şekillendirdi MySpace gibi sosyal platformlar, Facebook'tan önce de mevcuttu.

Ancak Zuckerberg'in sitesi 2004'te kurulmasıyla popülerlik kazandı ve bir çevrimiçi sitenin ne kadar hızlı yayılabileceğini kanıtladı.

Bir yıldan kısa bir sürede bir milyon kullanıcıya ulaştı. Dört yıl içinde de fotoğraflara insanları 'etiketleme' özelliği gibi yenilikler sayesinde dönemin sosyal medya devi MySpace'i geride bıraktı. 2 | 7

Gece dışarı bir bir dijital fotoğraf makinesi ile çıkmak ve ardından arkadaşlarınızı düzinelerce fotoğrafta 'etiketlemek' gençler için bu dönemde edinilen bir aktivite oldu. Türkçeye "zaman tüneli" olarak çevrilen “timeline”ın da sürekli yenilenecek şekilde kodlanması uygulamanın günlük trafiğine büyük etki etti. 2012 yılına gelindiğinde Facebook kullanıcı ziyareti anlamında ayda bir milyarı aşmıştı. 2021'in sonunda günlük aktif kullanıcı sayısında yaşanan düşüşe karşın platform farklı stratejilerle büyümeye devam etti.

İnternete erişimin sınırlı olduğu ülkelerde, bedava internet sağlayarak kullanıcı sayısını artırmayı başardı. Facebook, 2023'ün sonunda günlük iki milyardan fazla kullanıcının aktif olarak siteye girdiğini duyurdu. Kuşkusuz, Facebook gençler arasında eskisine göre daha az popüler. Bununla birlikte, halen dünyadaki en popüler sosyal platformu olmaya devam ediyor. Bazıları Facebook'u ve rakiplerini, dünyayla bağlantı kurmanın çığır açan araçları olarak görürken, bazıları da kişisel yıkıma kadar götürebilen bağımlılık araçları olarak onları ele alıyor. 3 | 7