Futbolseverler Müjde! EA Sports FC 25’te şok İndirim: 2.500 TL’lik oyun yarıdan fazla düştü
Eski adıyla FIFA olarak bilinen EA FC 25 oyununda dev indirim yapıldı. Mart ayı kapsamında yapılan indirimle birlikte fiyatı 2.500 TL olan oyun, yarı fiyatından daha da az bir fiyata getirildi.
Popüler oyunların satıldığı Steam, PlayStation Plus, Xbox ve Nıntento’da platformlarındaki EA FC 25 oyunu büyük indirim aldı. Futbolseverlerin kavuşmak istediği fakat fiyatından dolayı engelle karşılaştıkları popüler oyun artık çok daha ucuz.
Electronic Arts tarafından piyasaya sürülen, ilk çıkışında epey eleştiri alan EA FC 25, koşullar her ne olursa olsun milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor.
Online veya çevrimdışı olarak futbol oynamaya imkan tanıyan oyun, bulunduğu tüm platformlarda yüzde 70 indirim aldı.