Galaxy S25 Ultra ve iPhone 16 Pro Max performans testinde: Beklenmedik sonuç
Apple’ın A18 Pro işlemcili iPhone 16 Pro Max modeli, Snapdragon 8 Elite işlemcili Galaxy S25 Ultra ile karşı karşıya geldi.
Apple genelde A serisi işlemcileriyle yıllardır piyasada iyi bir konumda. Geliştirilen işlemciler her yıl performans tarafında beklentileri karşılarken, Samsung’un son hamlesi Apple’ı geride bıraktı.
iPhone 17’nin tanıtılmasına uzun bir süre var. Muhtemelen Apple kendini yeni işlemcisi ile tekrardan geri toparlayacaktır; ancak iPhone 16 Pro Max’e güç veren A18 Pro yonga seti, performans testlerinde bu kez Samsung’a mağlup oldu.
PhoneBuff adlı YouTube kanalı, Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra ile iPhone 16 Pro Max modellerini performans testlerine soktu.
Uygulama yükleme, oyun deneyimi ve görüntü işleme gibi birden fazla teste dahil edilen her iki telefon, tekli ve çoklu çekirdek performansını ortaya koydu.