Galaxy S25 Ultra ve iPhone 16 Pro Max performans testinde: Beklenmedik sonuç

iPhone 17’nin tanıtılmasına uzun bir süre var. Muhtemelen Apple kendini yeni işlemcisi ile tekrardan geri toparlayacaktır; ancak iPhone 16 Pro Max’e güç veren A18 Pro yonga seti, performans testlerinde bu kez Samsung’a mağlup oldu.

PhoneBuff adlı YouTube kanalı, Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra ile iPhone 16 Pro Max modellerini performans testlerine soktu.