GeForce RTX 50 ekran kartı fiyatları ne kadar, yurt dışında kaç dolar ve Türkiye’de kaç TL
CES 2025’te sahne alan Nvidia, yeni ekran kartları GeForce RTX 50 serisinin fiyatlarını resmi olarak açıkladı. Peki GeForce RTX 50 Türkiye fiyatları ne kadar, kaç TL ve ne zaman satışa çıkacak?
Dünyanın önde gelen teknoloji devleri, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2025 Fuarı’nda boy gösteriyor. Grafik kartı üreticisi Nvidia, belki de bugüne kadarki en büyük basın toplantılarından birini gerçekleştirdi. Bununla birlikte GeForce RTX 50 serisinin fiyatları da açıklandı.
Yaklaşık 10 bin kişinin merakla takip ettiği Nvidia tanıtımı sırasında 2025’in yeni ekran kartları tanıtıldı. GeForce RTX 50 serisi dikkat çeken geliştirmelerle resmiyet kazanırken, CES 2025 kapsamında fiyatları da belli oldu.
Peki GeForce RTX 50 serisi yurt dışı ve Türkiye fiyatı ne kadar? GeForce RTX 50 serisi ne zaman satışa çıkacak ve kaç TL. İşte Nvidia’nın yapay zekaya ayak uyduran yeni ekran kartları hakkında merak edilen her şey!