Geleceğin meslekleri belirlendi: İşte yapay zeka ile hayatımıza giren 5 meslek Yapay zeka, iş dünyasındaki hakimiyetini her geçen gün artırırken, yeni meslek kolları doğurmaya da devam ediyor. Yapay zekanın gelişmesi bazı meslekleri tehlikeye atarken, farklı alanlarda yeni mesleklerin de kapısını araladı. Bağımsız araştırmalara göre, yapay zekanın ortaya çıkardığı 5 yeni meslek dikkat çekti. İşte Avrupa'da iş alımına başlayan ya da başlama potansiyeli olan yeni meslekler...

1. Yapay Zeka Mühendisi Yapay Zeka Mühendisi, yapay zeka algoritmalarını geliştirir, programlar eğitir, böylece bir insan beyni gibi çalışmalarını sağlar. Microsoft, internet sitesinde bu rolle ilgilenen profesyonellerin yazılım geliştirme, programlama, veri bilimi ve veri mühendisliği konularında uzmanlığa sahip olmaları gerektiğini yazıyor. LinkedIn'in Avrupa için 2024 İş Piyasası Beklentileri raporunda, yapay zeka mühendisliği, bu iş dalının en çok talep gördüğü ülkelerden İtalya ve İsviçre'de en çok büyüyen meslekler arasında yer aldığı belirtiliyor. 1 | 5

2. İstem Mühendisleri İşe alım firması Protiviti tarafından "yapay zeka çevirmenleri" olarak adlandırılan İstem Mühendisleri, insanların yapay zeka ile iletişim kurmasını sağlayan kişiler. OpenAI'nin ChatGPT'si gibi büyük dil modellerine verilen istemleri iyileştirerek yapay zekanın onlara mümkün olan en doğru yanıtları vermesini sağlar. İngiltere merkezli Robert Half firmasının bir tahminine göre, istem mühendisleri ChatGPT için daha kapsamlı açıklamalar da yazabilir, böylece işletmenin ihtiyaçlarına daha uygun ifadeler geliştirebilir. 2 | 5

3. Yapay Zeka ile Siber Güvenlik Analisti Yapay Zeka Mühendisi gibi, Siber Güvenlik Analisti/Güvenlik Operasyonları Analisti de LinkedIn'in 2024 tahminlerine göre Avrupa'da en hızlı büyüyen mesleklerden biri konumunda. Bu durum özellikle Almanya, İtalya, İsveç ve Hollanda'da geçerli. Siber güvenlik analistleri, güvenlik standartlarını uygulamaya koyar, risk faktörlerini belirler ve değerlendirir, ve şirketleri veya kuruluşları dış siber saldırılardan korumak için şirket veya kuruluşlardaki güvenlik açıklarını ortaya çıkarır. 3 | 5