Geri sayım başladı! iPhone 17'nin Türkiye fiyatı belli oldu

Türkiye'de iPhone 17'nin başlangıç fiyatının yaklaşık 80 bin TL, en üst modelin ise 150 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu fiyat artışının, üretim maliyetlerindeki yükseliş ve döviz kuru dalgalanmalarından kaynaklandığı belirtiliyor.