Geri sayım başladı! iPhone 17'nin Türkiye fiyatı belli oldu
Apple’ın her yıl eylül ayında düzenlediği geleneksel lansman etkinliği yaklaşırken, iPhone 17 serisine ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Tanıtımına sayılı günler kalan iPhone 17 için geri sayım sürerken, yeni modelin Türkiye fiyatı da gündeme geldi. iPhone 17 özellikleri ve fiyatı şimdiden merak konusu oldu.
Apple, geleneksel olarak her yıl eylül ayında gerçekleştirdiği etkinlikte bu yıl iPhone 17 serisini tanıtmaya hazırlanıyor.
Türkiye'de iPhone 17 serisinin, önceki modellere kıyasla daha yüksek bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.
Türkiye'de iPhone 17'nin başlangıç fiyatının yaklaşık 80 bin TL, en üst modelin ise 150 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu fiyat artışının, üretim maliyetlerindeki yükseliş ve döviz kuru dalgalanmalarından kaynaklandığı belirtiliyor.