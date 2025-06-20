Google alarma geçti! 16 milyar şifre sızdırıldı; Facebook ve Apple da listede! Hemen değiştirin



GÜNCEL BİLGİLER SIZDIRILDI



Söz konusu sızıntı, daha önce de yaşanan benzer büyük sızıntıyı tespit eden Cybernews ekibi tarafından ortaya çıkarıldı. Veritabanları çeşitli kaynaklardan toplanmış olsa da sadece biri Wired tarafından daha önce bildirilen 184 milyonluk veri seti daha önce kamuya açıklanmıştı.