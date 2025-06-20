Google alarma geçti! 16 milyar şifre sızdırıldı; Facebook ve Apple da listede! Hemen değiştirin
Milyonlarca kullanıcıyı etkileyen büyük bir şifre sızıntısı gerçekleşti. Facebook, Apple, Google ve diğer mecralardaki toplam 16 milyar şifrenin sızdırıldığı açıklandı.
Siber güvenlik camiası, eşi benzeri görülmemiş bir veri sızıntısıyla bir kez daha alarma geçti. İnternete sızdırılan toplam 16 milyar kullanıcı kaydının, büyük ölçüde daha önce herhangi bir sızıntıda yer almamış özgün verilerden oluştuğu bildirildi.
Forbes’in haberine göre yaşanan son sızıntı, daha öncekinin aksine, bu devasa ihlalde tekrarlayan verilere neredeyse rastlanmıyor.
Apple, Google, Facebook, Telegram gibi teknoloji devlerinin yanı sıra bazı kamu kurumlarına ait kullanıcı oturum bilgilerinin de bu ihlalin bir parçası olduğu belirtildi. Yaşanan bu gelişme, küresel ölçekte dijital güvenliğin geldiği noktayı yeniden sorgulatıyor.
GÜNCEL BİLGİLER SIZDIRILDI
Söz konusu sızıntı, daha önce de yaşanan benzer büyük sızıntıyı tespit eden Cybernews ekibi tarafından ortaya çıkarıldı. Veritabanları çeşitli kaynaklardan toplanmış olsa da sadece biri Wired tarafından daha önce bildirilen 184 milyonluk veri seti daha önce kamuya açıklanmıştı.