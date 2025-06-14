Google Arama bir kez daha değişiyor! Yapay zeka sonrası büyük sürpriz; hikaye anlatır gibi anlatacak
Yapay zeka özetleri ile arama motoruna AI teknolojilerini entegre eden Google, hız kesmeden podcast özelliğini de test etmeye başladı. Arama yapmanın şekli bir kez daha değişecek.
Gelişen teknolojiler eskiye dair her şeyi akıllardan silmeye başladı. Özellikle teknoloji artık yapay zekaya evrilirken, dev şirketler de odak noktalarını AI teknolojileri ve gelişmelerine çevirmiş durumda.
ChatGPT’nin çatı şirketi OpenAI, geçtiğimiz yıl Google’a rakip olarak kendi arama motorunu başlatmıştı. ChatGPT Search olarak adlandırılan bu özellik, doğrudan internet sitelerinden topladığı verileri tek bir sonuçta kullanıcılara sunuyor. Bu durum Google için tehdit oluştururken, teknoloji devi Google da harekete geçerek yapay zeka özetleri adı verilen bir özelliği test edip ABD’den başlayarak kullanıma sundu.
Artık arama motorları da yapay zeka ile entegre şekilde çalışırken, bunun da ardı arkası kesilmeyecek gibi. Zira Google’ın test ettiği yeni özellik, yapay zeka yardımı sayesinde kullanıcıların sorgularına doğrudan sesli bir podcast ile yanıt verecek.
Teknoloji medyasından engatget.com’un haberine göre Google, arama deneyimini yapay zekâ ile bir adım öteye taşıyor. Artık kullanıcılar, arama sonuçları arasında kaybolmak yerine "Audio Overviews" (Sesli Özetler) özelliğiyle yapay zekâ tarafından oluşturulmuş kapsamlı sesli özetlere ulaşabilecek.