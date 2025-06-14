Google Arama bir kez daha değişiyor! Yapay zeka sonrası büyük sürpriz; hikaye anlatır gibi anlatacak

ChatGPT’nin çatı şirketi OpenAI, geçtiğimiz yıl Google’a rakip olarak kendi arama motorunu başlatmıştı. ChatGPT Search olarak adlandırılan bu özellik, doğrudan internet sitelerinden topladığı verileri tek bir sonuçta kullanıcılara sunuyor. Bu durum Google için tehdit oluştururken, teknoloji devi Google da harekete geçerek yapay zeka özetleri adı verilen bir özelliği test edip ABD’den başlayarak kullanıma sundu.