Google Chrome’a tarihi güncelleme! Yapay zeka ile artık her şeyi “Gemini” yapacak
Google, popüler yapay zeka modeli Gemini’yi uzun bir aranın ardından Chrome tarayıcısına entegre etti. Kullanıcılar artık tek bir komutla çok sayıda işlemi yapabilecek.
Yapay zeka alanında çığır açan yenilikleriyle adından söz ettiren Google, gerek Chrome gerekse arama motorunu baştan aşağı değiştiriyor.
Gemini modeli ile ChatGPT’ye rakip olan Google, birkaç aylık çalışmanın sonucunda yurt dışında arama motoruna yapay zekayı da entegre etti. Şimdi ise Google Chrome tarayıcısı için tarihin en büyük güncellemelerinden biri duyuruldu.
Halihazırda arama motoru ve ayrı bir uygulama olarak Gemini modeliyle hizmet veren Google, milyonlarca kişi tarafından kullanılan Gemini modelini Chrome’a entegre etti.