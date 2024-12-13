Microsoft Edge'in Google Chrome'un pabucunu dama attığı 5 dikkat çeken özelliği!
Google Chrome tarayıcısı zirvedeki yerini korusa da, en yakın rakibi Microsoft Edge, her geçen gün üstüne katarak ilerlemesini sürdürüyor. İşte Microsoft Edge mobil uygulamasının Google Chrome’u sollayan 5 özelliği…
İnternet tarayıcıları arasında son yılların şampiyonu tartışmasız Google Chrome. Basit arayüzü, yıllardır marka haline gelmesi ve pek çok etken nedeniyle kullanıcılar Chrome’u tercih ediyor.
Ancak Google Chrome’un arkasında çok ciddi rakipleri de adım adım kendini gösteriyor. Yapay zeka destekli Microsoft Edge, özellikle mobil uygulamasındaki özelliklerle Google Chrome’un pabucunu dama attı.
GÖRÜNÜM
Dikkat çeken ilk fark görünüm tarafında ortaya çıkıyor. Microsoft Edge’in hem web sürümü hem de mobil uygulaması, daha hoş ve estetik bir görünüme sahip. Google Chrome’da ise bizleri sadece beyaz ve sade bir ekran karşılıyor. Windows Kilit ekranı resimlerinin de uyarlanabildiği Edge tarayıcısı, dilediğiniz duvar kağıtlarını kütüphaneden seçmenize imkan da tanıyor.
Duvar kağıdınızı günlük resimle otomatik olarak güncellenecek şekilde ayarlayabilir, hatta kişisel bir dokunuş için kendi resminizi yükleyebilirsiniz.