Microsoft Edge'in Google Chrome'un pabucunu dama attığı 5 dikkat çeken özelliği!

GÖRÜNÜM

Dikkat çeken ilk fark görünüm tarafında ortaya çıkıyor. Microsoft Edge’in hem web sürümü hem de mobil uygulaması, daha hoş ve estetik bir görünüme sahip. Google Chrome’da ise bizleri sadece beyaz ve sade bir ekran karşılıyor. Windows Kilit ekranı resimlerinin de uyarlanabildiği Edge tarayıcısı, dilediğiniz duvar kağıtlarını kütüphaneden seçmenize imkan da tanıyor.

Duvar kağıdınızı günlük resimle otomatik olarak güncellenecek şekilde ayarlayabilir, hatta kişisel bir dokunuş için kendi resminizi yükleyebilirsiniz.