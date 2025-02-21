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  4. Google düğmeye bastı: Uygun fiyatlı YouTube Premium aboneliği yolda; Herkes erişebilecek

Google düğmeye bastı: Uygun fiyatlı YouTube Premium aboneliği yolda; Herkes erişebilecek

Google, video ve müzik platformu YouTube için yeni, daha uygun fiyatlı bir abonelik planı hazırladığını duyurdu.

Google düğmeye bastı: Uygun fiyatlı YouTube Premium aboneliği yolda; Herkes erişebilecek - Sayfa 1

Dijital platformlar yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Spotify, YouTube, Exxen, Amazon ve birçok popüler platform ücretli abonelik kapsamında ayrıcalıklı özellikler sunuyor. Bunlar arasından müzikler dinleyip videoların izlendiği YouTube ise, Türkiye’de en az 79,99 TL fiyatla reklamsız abonelik sunuyor. 

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Google düğmeye bastı: Uygun fiyatlı YouTube Premium aboneliği yolda; Herkes erişebilecek - Sayfa 2

Ancak ilerleyen günlerde YouTube Premium abonesi olmak artık daha az maliyetli olacak. 

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Google düğmeye bastı: Uygun fiyatlı YouTube Premium aboneliği yolda; Herkes erişebilecek - Sayfa 3

Google’ın video ve müzik akış platformu YouTube, mevcut abonelik planına ek olarak düşük bütçeli ve reklamsız bir abonelik geliştiriyor.

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Google düğmeye bastı: Uygun fiyatlı YouTube Premium aboneliği yolda; Herkes erişebilecek - Sayfa 4

Bloomberg’ün haberine göre YouTube sözcüsü, Premium Lite adı verilen yeni, uygun fiyatlı reklamsız paketi için testlere başladığını duyurdu.

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