Google düğmeye bastı: Uygun fiyatlı YouTube Premium aboneliği yolda; Herkes erişebilecek

Dijital platformlar yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Spotify, YouTube, Exxen, Amazon ve birçok popüler platform ücretli abonelik kapsamında ayrıcalıklı özellikler sunuyor. Bunlar arasından müzikler dinleyip videoların izlendiği YouTube ise, Türkiye’de en az 79,99 TL fiyatla reklamsız abonelik sunuyor.