Google düğmeye bastı: Uygun fiyatlı YouTube Premium aboneliği yolda; Herkes erişebilecek
Google, video ve müzik platformu YouTube için yeni, daha uygun fiyatlı bir abonelik planı hazırladığını duyurdu.
Dijital platformlar yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Spotify, YouTube, Exxen, Amazon ve birçok popüler platform ücretli abonelik kapsamında ayrıcalıklı özellikler sunuyor. Bunlar arasından müzikler dinleyip videoların izlendiği YouTube ise, Türkiye’de en az 79,99 TL fiyatla reklamsız abonelik sunuyor.
Google’ın video ve müzik akış platformu YouTube, mevcut abonelik planına ek olarak düşük bütçeli ve reklamsız bir abonelik geliştiriyor.