Google seçti! 2024’ün en iyi Chrome uzantıları. Milyonlarca kişi indirdi, hepsi birbirinden faydalı!

ÜRETKENLİK

Chrone Web Mağazası'nda günlük işlerinizi organize edebilecek pek çok faydalı uzantı yer alıyor. Bunlar arasında Todoist ile öncelikleri yönetip takip ederken, Evernote Web Clipper ile makale ve web sayfalarını daha sonra kullanmak üzere kaydedebilirsiniz. Ayrıca Bardeen AI ile web uygulaması iş akışlarınız da elinizin altında.

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