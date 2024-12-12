Google seçti! 2024’ün en iyi Chrome uzantıları. Milyonlarca kişi indirdi, hepsi birbirinden faydalı!
2025’e adım adım ilerlerken yılın enleri de açıklanıyor. Google, YouTube’ın ardından popüler web tarayıcısı Chrome’da en favori uzantıları açıkladı.
Yıllardır dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı olarak konumunu koruyan Google Chrome, stabil, basit ve akıcı arayüzü ile her geçen gün daha da iyi hâl alıyor.
Yeni güncellemeleriyle özellikle bellek tasarrufu konusunda da iyileştirmeler görünen bu tarayıcı, rakiplerinin önünde kalarak zirveyi kimseye bırakmıyor.
Bu ay her şeyde olduğu gibi teknoloji sektöründe de enler açıklanıyor. Google, YouTube ve YouTube Music için Özetleri paylaşırken, şimdi ise merakla beklenen en popüler Google Chrome uzantılarını açıkladı. Peki en çok hangi eklenti indirildi ve ne işe yarıyor?
ÜRETKENLİK
Chrone Web Mağazası'nda günlük işlerinizi organize edebilecek pek çok faydalı uzantı yer alıyor. Bunlar arasında Todoist ile öncelikleri yönetip takip ederken, Evernote Web Clipper ile makale ve web sayfalarını daha sonra kullanmak üzere kaydedebilirsiniz. Ayrıca Bardeen AI ile web uygulaması iş akışlarınız da elinizin altında.
Üretkenlik kategorisinde en popüler olan Momentum ile, üretkenlik araçlarının tam paketine de sahip olabilirsiniz. Momentum'u tarayıcınıza eklemek için buraya tıklayın.