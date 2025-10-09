Google Türkiye duyurdu: 7.500 TL’lik paket ücretsiz oldu. Başvuru için son tarih 9 Aralık
Yapay zeka yarışında OpenAI’in ChatGPT modeliyle rekabet eden Google, en pahalı paketlerinden birini bir yıl boyunca ücretsiz yaptı. Gemini Pro modeli de kapsayan bu paket, şartlar sağlandığı halde ücretsiz kullanılabilecek.
Yapay zeka yarışında zorlu rakiplerine karşı mücadele eden Google, Gemini modeli ile iPhone’da en popüler uygulamalar arasında ilk sırayı çekiyor. Yapay zekada önemli adımlar atan Google, ChatGPT gibi zorlu rakibiyle mücadelesini sürdürüyor.
Hem OpenAI hem de Google, daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek için çeşitli stratejiler izliyor. En basit haliyle artık iPhone’da Siri kullanırken ChatGPT ile çalışabilmek mümkün.
Yapay zeka üreticileri farklı yollarla daha fazla kullanıcıya ulaşırken, teknoloji devi Google çok önemli bir jest yaparak bir kez daha gündemi çalkaladı.