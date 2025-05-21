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  4. Google’dan devrim niteliğinde yenilik: Yabancı dil bariyeri aşılacak, herkes birbirini anlayabilecek

Google’dan devrim niteliğinde yenilik: Yabancı dil bariyeri aşılacak, herkes birbirini anlayabilecek

I/O etkinliğini düzenleyerek pandoranın kutusunu açan Google, 2025 yılına damga vuracak yeni güncellemeler duyurdu. Kullanıcılar artık eş zamanlı çeviri ile iletişim sınırlarını aşabilecek.

Google’dan devrim niteliğinde yenilik: Yabancı dil bariyeri aşılacak, herkes birbirini anlayabilecek - Sayfa 1

Teknoloji sektörünün öncü isimlerinden Google, son iki yıl içerisinde rotasını yapay zekaya yöneltti. AI yenilikleriyle sektörde ses getiren ABD’li şirket, 20 Mayıs’ta dikkat çeken yeniliklere ev sahipliği yapan bir etkinlik düzenledi.

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Google’dan devrim niteliğinde yenilik: Yabancı dil bariyeri aşılacak, herkes birbirini anlayabilecek - Sayfa 2

Kullanıcıların işini kolaylaştıracak faydalı yenilikler duyuran Google, Chrome’un yanı sıra Arama hizmeti ve Google Gemini ile ilgili pek çok yenilikten bahsetti.

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Google’dan devrim niteliğinde yenilik: Yabancı dil bariyeri aşılacak, herkes birbirini anlayabilecek - Sayfa 3

Buna ek olarak teknoloji devi, dil sınırlarını aşacak yeni bir güncelleme duyurdu. Artık kullanıcılar Google Meet ile canlı konuşurken eş zamanlı çeviri yapabilme imkanına sahip olacak.

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Google’dan devrim niteliğinde yenilik: Yabancı dil bariyeri aşılacak, herkes birbirini anlayabilecek - Sayfa 4

I/O etkinliğinde duyuru yapan Google’ın açıklamalarında, Meet’teki konuşma çeviri işlevi; konuşulan kelimeleri dinleyicinin tercih ettiği dile gerçek zamanlı olarak çeviriyor. Ses tonu, ifade ve konuşma tarzı da çeviri sırasında korunuyor.

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