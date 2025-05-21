Google’dan devrim niteliğinde yenilik: Yabancı dil bariyeri aşılacak, herkes birbirini anlayabilecek
I/O etkinliğini düzenleyerek pandoranın kutusunu açan Google, 2025 yılına damga vuracak yeni güncellemeler duyurdu. Kullanıcılar artık eş zamanlı çeviri ile iletişim sınırlarını aşabilecek.
Teknoloji sektörünün öncü isimlerinden Google, son iki yıl içerisinde rotasını yapay zekaya yöneltti. AI yenilikleriyle sektörde ses getiren ABD’li şirket, 20 Mayıs’ta dikkat çeken yeniliklere ev sahipliği yapan bir etkinlik düzenledi.
Kullanıcıların işini kolaylaştıracak faydalı yenilikler duyuran Google, Chrome’un yanı sıra Arama hizmeti ve Google Gemini ile ilgili pek çok yenilikten bahsetti.
Buna ek olarak teknoloji devi, dil sınırlarını aşacak yeni bir güncelleme duyurdu. Artık kullanıcılar Google Meet ile canlı konuşurken eş zamanlı çeviri yapabilme imkanına sahip olacak.