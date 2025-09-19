Google’dan dikkat çeken ‘Keşfet’ güncellemesi: X, Instagram ve YouTube Shorts içerikleri görünecek
Google Keşfet bir kez daha değişiyor. Haber siteleri ve uzun YouTube videolarının yer aldığı akış; X, YouTube Shorts ve Instagram gönderileriyle içerik çeşitliliğini artıracak.
Google, son yıllarda arama motoru ve diğer hizmetlerinde kapsamlı güncellemeler yaptı. Yapay zekaya geçiş sürecinde internet sitelerine ciddi zararlar vermesinin ardından Rekabet Kurulu tarafından soruşturmaya tabii tutulan Amerikalı teknoloji devi, Keşfet sekmesi için yeni bir özellik üzerine çalışıyor.
Bilindiği üzere Google Keşfet, Chrome ve Google uygulamaları içerisinde yer alıyor. Kullanıcıların ilgi alanına göre keşfet sekmesinde haber veya uzun YouTube videoları gösteriliyor.
Şimdi ise Google, Keşfet aracı için içerik çeşitliliğini artıracak bir güncelleme yapıldığını duyurdu. Orijinal adıyla Discover’de yapılacan yeni güncelleme ile artık daha fazla platformdan içerik gösterilecek.