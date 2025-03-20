Google’dan iPhone 16e'ye yeni rakip. Hem daha ucuz hem de özellikleri daha iyi
Akıllı telefon pazarı, 2025’te de kıyasıya rekabetini sürdürüyor. Bu yılın en dikkat çeken modellerinden biri iPhone 16e oldu. Bunun sebebi ise Apple, yıllar sonra SE yerine iPhone 16e’yi tanıttı ve ilk kez kendi geliştirdiği modemi C1’i kullandı. Ancak rakipler de boş durmadı. Google, uzun zamandır beklenen yeni Pixel telefonunu tanıttı.
Akıllı telefon pazarı, 2025’te de kıyasıya rekabetini sürdürüyor. Bu yılın en dikkat çeken modellerinden biri iPhone 16e oldu. Bunun sebebi ise Apple, yıllar sonra SE yerine iPhone 16e’yi tanıttı ve ilk kez kendi geliştirdiği modemi C1’i kullandı.
Hem tasarımı hem de özellikleriyle dikkat çeken Pixel 9a, Google tarafından resmi olarak piyasaya sürüldü. Pixel serisinde daha önce eleştirilen çıkıntılı kamera tasarımı kaldırılan telefon, daha düz, elde tutuş hissiyatı daha iyi olan bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor.
Teknik özellik açısından Pixel 9a, iPhone 16e’nin yoksun olduğu çok önemli bir özelliği destekliyor. Apple, uygun fiyatlı iPhone modelinde 60Hz düşük yenileme hızlı ekrana yer verirken, Google ise daha akıcı deneyim sunan 120Hz ekranı Pixel 9a’ya ekledi. Bu da hem oyun hem sosyal medya ve diğer platformlarda daha akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.