Google’dan iPhone 16e'ye yeni rakip. Hem daha ucuz hem de özellikleri daha iyi

Teknik özellik açısından Pixel 9a, iPhone 16e’nin yoksun olduğu çok önemli bir özelliği destekliyor. Apple, uygun fiyatlı iPhone modelinde 60Hz düşük yenileme hızlı ekrana yer verirken, Google ise daha akıcı deneyim sunan 120Hz ekranı Pixel 9a’ya ekledi. Bu da hem oyun hem sosyal medya ve diğer platformlarda daha akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.