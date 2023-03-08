Google’dan Kadınlar Günü'ne özel doodle
Arama motoru Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir doodle hazırladı.
Her yıl ülkelerin özel günlerini anmak için doodle’lar hazırlayan Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de unutmadı.
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Kadınlar günü vesilesiyle hazırlanan illüstrasyon, “2023 Dünya Kadınlar Günü” adıyla paylaşıldı.
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İllüstrasyona tıklandığında ise, kullanıcıları mor renkli konfetiler ve 8 Mart'ın tarihine ilişkin haberler karşılıyor.
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Hazırlanan görsel, global olarak bir gün boyunca Google logosunun yerine kullanılacak.
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