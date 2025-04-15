Google’dan telefonlara yeni özellik. Bunu görürseniz şaşırmayın. Bakın ne işe yarıyor
Google, milyonlarca Android cihaz için çok önemli bir adım attı. Eğer bir Android cihazınız var ise ve kendi kendine yeniden başlatıldığını fark ederseniz şaşırmayın! Google’ın bu yeni özelliği herkesin işine yarayacak.
Google, milyonlarca Android cihaz için çok önemli bir adım attı. Eğer bir Android cihazınız var ise ve kendi kendine yeniden başlatıldığını fark ederseniz şaşırmayın! Google’ın bu yeni özelliği herkesin işine yarayacak.
Google, Android işletim sistemini her yıl yeni özelliklerle güncelleyip daha kullanıcı dostu hale getiriyor. Şu anda yüzlerce milyon cihaz, Android işletim sistemini temel alıyor ve güncellemelerle dikkat çeken özelliklere de kavuşuyor.
Bilindiği üzere Apple’ın ekosistemleri Android cihazlara kıyasla daha güvenilir. Bunun en temel nedenlerinden biri Android’in açık kaynak kodlu olması. Her yıl yüzlerce, hatta binlerce uygulama içerisinde virüsler veya kötü amaçlı yazılımlar tespit edilebiliyor.